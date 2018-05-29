Bakan: Kanal İstanbul, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesidir

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Kanal İstanbul dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesidir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin sadece bir kişinin değil 81 milyonun, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi olduğunu iddia etti.

TÜGVA Kars Şubesi'nin açılışında konuşma yapan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok projenin hayata geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: “Demir yollarını tekrar devlet politikası haline getireceğim ve gerçek anlamda Kars'tan Edirne'ye Sinop'tan Mersin'e bu ülkeyi hızlı tren ağlarıyla öreceğim, insanımı yüksek hızlı tren ile tanıştıracağım' dedi ve yaptı. Bununla yetinmedi 'Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütmüştü, ben trenleri deniz altından yürüteceğim.' Yine birileri 'Yapamazsın' dedi ama Allah'a şükür yaptı. Onunla da yetinmedi 'Otomobilleri de denizin altından yürüteceğim.' Nitekim onu da yaptı. Onunla da yetinmedi yıllardır, 'Osman Gazi Köprüsü İstanbul'u Yalova'ya oradan İzmir'e bağlayacak otoyolunu yapacağız, bir de köprü yapacağız' dediler ama sözde kaldı. Bunu kim gerçekleştirdi elbetteki Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bununla da yetinmedi dedi ki 'İstanbul gibi ecdadın en önemli mirası olan İstanbul'u koruyacağım ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine çekeceğim ve Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapacağım' dedi. Allah'a şükür onu da yaptı."

Bu çalışmalar ve projeler gerçekleştirilince Gezi olaylarının çıktığını öne süren Arslan, "Bugün diyorlar ki 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü elimizden kaçtı, durduramadık, Osman Gazi Köprüsü, 3. havalimanı bitmeye yüz tuttu, durduramadık. Bu Tayyip Erdoğan bunlarla yetinmiyor, Çanakkale Köprüsüne de başladı bunu da durduramadık. En iyisi biz Kanal İstanbul'u durduralım' Kusura bakmasınlar Kanal İstanbul elbetteki Recep Tayyip Erdoğan'ın projesidir ama unutmasınlar ki Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 81 milyona mal olmuş bir projedir. O yüzden bu proje sadece bir kişinin projesi değil bu proje 81 milyonun projesi, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi.” (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 00:46

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