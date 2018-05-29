Erdoğan: Ben ekonomi tahsili gördüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkıma özellikle istirhamda bulunuyorum. Eğer güçlü bir cumhurbaşkanı istiyorsanız, güçlü bir Meclise de ihtiyacımız var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

TBMM'DE ÇOĞUNLUĞU YAKALAYAMAMA KORKUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güçlü hükümet diyorsak, o zaman güçlü hükümeti güçlü Meclisle oluşturacaksınız. Buradaki sayı bu bakımdan çok çok önemli. Halkıma özellikle istirhamda bulunuyorum. Eğer güçlü bir cumhurbaşkanı istiyorsanız, güçlü bir Meclise de ihtiyacımız var. Onun için AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım” dedi.

'300'ÜN ÜZERİNDE BİR RAKAMI YAKALAMAMIZ LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili sayısıyla ilgili olarak da ,” Her şeyden önce bunun 300'ün üzerinde, öyle bıçak sırtı değil, ciddi manada 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım."

'EKONOMİ TAHSİLİ GÖRDÜM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili olarak da, “Bakın ben ekonomi tahsili gördüm ve o günden bugüne, hocalarımız bize özellikle 'Ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi yaşamımda, hayatımda buna şunu ilave ederdim; ekonomi cesaret ister eyvallah ama hayat da bir cesaret işidir, hele hele siyaset tam bir cesaret işidir. Bunu göze alamayan, bunu yapamayan zaten bu işe hiç girmesin. E tabii ki belli bir bedeli ödemeyi de ne yapacaksın, göze alacaksın. Onun için biz 81 vilayetin 81'ini de defalarca dolaştık ama bakıyoruz ki muhalefetin böyle bir şeyi bugüne kadar olmadı."

BAKANLAR NEDEN ADAY OLMADI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bakanın milletvekili adayı olmamasıyla ilgili olarak da “Tabii bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri, yani onlar farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler ama 'ya siz aday olmayın' diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

AKAR VE FİDAN KABİNEDE YER ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın kabineye gireceği iddialarıyla ilgili olarak da, “Şu anda böyle bir düşünce söz konusu değil ama dünyada özellikle başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde, Genelkurmay Başkanları olsun, Milli İstihbarat Teşkilatları olsun çok büyük önem ifade ederler. Tabii ki şimdi bizim dönemimizde de bu birimler bu önemlerini koruyacaklar ama bunlar hangi sorumlulukları üstlenerek bunu koruyacaklar, şu anda yapılan çalışmalarla onların içeriğini de dolduruyoruz."

BAKANLIK SAYISI DÜŞÜYOR

Erdoğan bakanlık sayısına ilişkin de, “Yani kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Zaten bu işi 25'e falan başbakanlığım döneminde düşürmüştük. Hatırlarsanız, 37-38'di. Biz bunları oraya kadar indirdik. Bunlar hem devletin, hükümetin hakikaten işlevini ciddi manada ağırlaştırıyordu. Biz bunları buraya indirdikten sonra bir canlanma, hareketlenme geldi. Şimdi de biz başkanlık sisteminde, bir bakanlar ki bu bakanlar 20'nin altında olacak, bu 13 olur, 15 olur, 17 olur böyle bir rakamlar kümesi, bir de bunların yanında bakan yardımcıları olacak. Bir de ofisler olacak ve bunlar aslında aynı bütün ama renkli. Böyle bir çalışmayla bunların bir kısmı zaten direkt Başkanla, Cumhurbaşkanıyla ilişkili olacak ve Cumhurbaşkanı istediği anda onları delege edeceği istihdam veya işle çok daha aktif hale getirebilecek” dedi.

'PENSİLVANYA' İDDİALARI

Erdoğan, Muharrem İnce’nin ‘Pensilvanya’ iddialarına da cevap olarak, “Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim." İfadelerini kullandı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 00:13

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