Almanya'da sanatÃ§Ä±larÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±: GÃ¼vencesiz yaratÄ±cÄ±lÄ±k?

Almanyaâ€™daki sanatÃ§Ä±larÄ±n olumsuz Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± anlatan KrÃ¼semann, mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten â€˜Art But Fairâ€™ hareketinin faaliyetlerini kaleme aldÄ±.

Markus KRÜSEMANN

Sanat ve kültür alanÄ±nda yaratÄ±cÄ± bir çalÄ±ÅŸma sürdürenlerin iÅŸi zor. Bir yandan mali açÄ±dan güvencesizdirler, diÄŸer yandan ne zaman çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaklarÄ±nÄ± bilmediklerinden özel yaÅŸamlarÄ±yla ilgili plan yapamamakta, güç çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na boyun eÄŸmek zorunda kalmaktadÄ±rlar. Bu durum dayanÄ±lmaz hale gelmiÅŸ olmalÄ± ki bazÄ± sanatçÄ±lar isyan bayraÄŸÄ±nÄ± sallamaya baÅŸladÄ±lar ve Art But Fair’de birleÅŸtiler.

Halkla sanat arasÄ±nda oldukça çeliÅŸkili bir iliÅŸki var. Kültüre deÄŸer veriliyor, müzik dinlemekten keyif alÄ±nÄ±yor, resim ve heykelden anlamak itibar kazandÄ±rÄ±yor, dünya edebiyatÄ± ürünlerinden oluÅŸan koleksiyonlar gurur kaynaÄŸÄ± oluyor, tiyatro ve konser salonlarÄ±nda görünmek kiÅŸiyi bir baÅŸkalaÅŸtÄ±rÄ±yor ya da politik kabareler sanki bir eylemdeymiÅŸ gibi coÅŸkuyla alkÄ±ÅŸlanÄ±yor.

AslÄ±nda hepsi kiÅŸisel keyif almaya ve toplumsal fark atmaya hizmet ediyor. Ancak aileden biri sanat dalÄ±yla uÄŸraÅŸmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, hele de bunu ana meslek olarak seçtiÄŸinde karÄ±n aÄŸrÄ±larÄ± baÅŸlÄ±yor; sanat karÄ±n doyurmayan bir sergüzeÅŸtlik olarak algÄ±lanÄ±yor.

Hani aÄŸustos böceÄŸi ve karÄ±nca hikayesindeki gibi; sanatla uÄŸraÅŸanlar saz çalarken, çalÄ±ÅŸkan karÄ±ncalar ter döküyor... SanatçÄ±lar tabii ki aÄŸustos böceÄŸi deÄŸil, yazÄ±n saz çalÄ±p kÄ±ÅŸÄ±n sÄ±rtüstü yatmÄ±yorlar ama yine de aÄŸustos böceÄŸi gibi karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak için yardÄ±m isteyecek duruma geliyorlar.

‘ORTALAMA GELÄ°RLER OLDUKÇA ALDATICI’

DeÄŸiÅŸik gazeteler aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda sanatçÄ±larÄ±n kazandÄ±klarÄ± saat ücretinin yasal asgari ücretin çok altÄ±nda olduÄŸunu yazdÄ±. ÖrneÄŸin bir ressamÄ±n yÄ±llÄ±k ortalama geliri 12 bin avronun altÄ±ndaydÄ±. Bir opera sanatçÄ±sÄ± yÄ±lda 11 bin 200 avro kazanÄ±yordu, yazarlarÄ±n durumu da gül bahçesi deÄŸildi; Alman Yazarlar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Nina George, 3 bin adet satan bir romanÄ±n yazarÄ±na kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± saat ücretinin sadece 42 cent olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Serbest çalÄ±ÅŸan sanatçÄ± ve yazarlarÄ±n sosyal sigortalarÄ±nÄ±n koordinesi ve korunmasÄ± için kurulmuÅŸ olan SanatçÄ±lar YardÄ±mlaÅŸma SandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Künstlersozialkasse) 185 bin üyesinin gelir durumuyla ilgili verdiÄŸi bilgi ise ÅŸöyle: Müzikle uÄŸraÅŸan bir sanatçÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k geliri 13 bin 675 avro, ressam veya plastik sanatla uÄŸraÅŸanlar yÄ±lda ortalama 16 bin avro kazanÄ±yor, ‚Wort’ sözcüÄŸü ile ifade edilen gazete köÅŸe yazarlarÄ± yÄ±lda 20 bin avroyla geçinmek zorundalar. MesleÄŸe yeni baÅŸlayanlarÄ±n yÄ±llÄ±k gelirleri ise çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± alandaki ortalama yÄ±llÄ±k gelirin 2 bin-5 bin avro altÄ±nda.

Ortalama gelirler oldukça aldatÄ±cÄ±; örneÄŸin tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir sanatçÄ± iÅŸi ve eserleriyle milyonlar kazanÄ±rken sanatçÄ±larÄ±n ezici çoÄŸunluÄŸu yaÅŸayabilmek için meslekleriyle uzaktan yakÄ±ndan ilgisi olmayan bir ek iÅŸte çalÄ±ÅŸmak zorundalar. Milyonlar kazananla, karnÄ±nÄ± doyuramayanÄ±n geliri toplanÄ±yor ve bölme iÅŸlemiyle ortalama gelir belirleniyor.

‘ÇALIÅžMA KOÅžULLARI DA ÇOK KÖTÜ’

Zaten mali açÄ±dan zorluklar içinde yaÅŸayan sanatçÄ±larÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± da çok kötü. ÇoÄŸu kÄ±sa süreli sözleÅŸmelerle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, çok daha fazlasÄ± ihtiyaca göre iÅŸe alÄ±nÄ±p sonra çÄ±karÄ±lÄ±yor. Özel yaÅŸamÄ±n planlanmasÄ± imkansÄ±z. Ya tatildeyken bir iÅŸ çÄ±kar da o olmadÄ±ÄŸÄ± için baÅŸkasÄ±na verilirse? Ya sözleÅŸmesi vaktinden önce sonlandÄ±rÄ±lÄ±r ya da uzatÄ±lmazsa? Bu belirsizlik doÄŸal olarak hoÅŸnutsuzluÄŸu da beraberinde getiriyor. Tiyatro oyuncularÄ±, prova, sahneye çÄ±kma ve gidilen yerlerdeki barÄ±nma koÅŸullarÄ±ndan ÅŸikayetçi. Özellikle de geçici sözleÅŸme ile çalÄ±ÅŸan sanatçÄ±lar iÅŸveren ve kalÄ±cÄ± sözleÅŸmeli sanatçÄ±larla iliÅŸkilerindeki hiyerarÅŸi, buyurganlÄ±k, itiraz edememekten rahatsÄ±z durumdalar. SözleÅŸmedeki kurallara uyulmuyor, saygÄ±sÄ±zlÄ±k, mobbing ve cinsel tacizle iç içe çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Serbest çalÄ±ÅŸanlar da kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan ÅŸikayet ediyorlar ama geçici sözleÅŸmelilerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± zorluklarÄ±n çok azÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyorlar. KalÄ±cÄ± sözleÅŸmeli sanatçÄ±lar ise hem çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± hem de gelirleriyle en iyi durumdalar.

SanatçÄ±larÄ±n çoÄŸu kötü koÅŸullar ve düÅŸük gelirlerle çalÄ±ÅŸmaya mecbur kalÄ±rken kültür ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k sektöründe ekonomik durum oldukça iyi. 2017 verilerine göre sektörde hem ciro hem de istihdam arttÄ±. Ancak kazancÄ±n çoÄŸu dijital alanda çalÄ±ÅŸanlarda, bilgisayar oyunlarÄ±, reklamcÄ±lÄ±k, dizayn sanayi ve basÄ±ndan elde ediliyor. Yine de müzik, film, radyo, tiyatro, resim, plastik sanat alanlarÄ±nda da iÅŸverenlerin kârÄ± oldukça arttÄ±.

‘KULLANIM KILAVUZU HAZIRLADILAR’

Sanat ve kültür alanÄ±nda yaratÄ±cÄ± çalÄ±ÅŸma yapanlarÄ±n ÅŸikayetleri genellikle sanata gönül verenlerin zorluklara katlanmasÄ± gerektiÄŸi cevabÄ±yla savuÅŸturuluyor. ÖrneÄŸin müzik ve dans sanatçÄ±larÄ±nÄ±n, tiyatro ve film oyuncularÄ±nÄ±n ücretsiz prova yapmalarÄ± normal karÅŸÄ±lanÄ±yor. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapabilmek, iÅŸlerini sürekli hale getirebilmek için çoÄŸu zaman boyun eÄŸiyorlar. Ancak sanatçÄ±lar arasÄ±nda baÅŸ eÄŸmeyenler, bireysel deÄŸil örgütsel karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸla bazÄ± ÅŸeylerin düzeltilebileceÄŸine inananlar da var ve sayÄ±larÄ± giderek artÄ±yor. Film, tiyatro oyuncularÄ± ve müzisyenler daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve daha iyi ücret için Art But Fair (Almanya’daki sanatçÄ±lar için adil çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için çalÄ±ÅŸan bir hareket) hareketinde birleÅŸtiler. Sanat alanÄ±ndaki kötü durumu kamuoyu ve politik çevrelere açÄ±klama, desteklerini alma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yanÄ±nda kültür politikasÄ± sorumlularÄ±, sanat okullarÄ±, tiyatro yönetimleri, film ÅŸirketleri vb. kurumlar için bir ‘kullanÄ±m kÄ±lavuzu’ hazÄ±rladÄ±lar. Hedef iyi ücretlendirme, iyi eÄŸitim ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, sanatçÄ±larla kurumlar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ±ya dayanan iliÅŸkilerin saÄŸlanmasÄ±. Art But Fair, ÅŸimdiki haliyle bile ortak çÄ±karlarÄ±n savunulup dayatÄ±lmasÄ±nda ilk önemli adÄ±m olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

*Blickpunkt WiSo’dan çeviren Semra Çelik

www.evrensel.net