'Bu yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§ok daha fazla iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olur'

Ä°ÅŸyeri Hekimi Uzm. Dr. GÃ¶kmen Ã–zceylan Ä°ÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi yÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik Ã¼zerine yazdÄ±.

Uzm. Dr. Gökmen ÖZCEYLAN

Ä°ÅŸyeri Hekimi

Ä°nanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil. Geçen ay BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m iÅŸ kazalarÄ±nda hedefin sÄ±fÄ±r kaza ve sÄ±fÄ±r ölüm olduÄŸunu kamuoyuna açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Seçim sürecindeki bir ülkede bu tip açÄ±klamalar her zaman beklenir. Ä°ktidar partileri ülkenin önemli ve kendilerine kan kaybettirici sorunlarÄ±na dair yapamayacaklarÄ± vaatleri devamlÄ± verirler. Bu anlaÅŸÄ±labilir bir yöntemdir. AnlamadÄ±ÄŸÄ±m ise bu açÄ±klamadan bir ay sonra Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi YönetmeliÄŸinde yaptÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸiklik.

Öncelikle bu deÄŸiÅŸikliÄŸe ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla ve yasa, yönetmelik veya kararname dilinden arÄ±ndÄ±rÄ±p anlayacaÄŸÄ±mÄ±z dilde rakamlarla bakalÄ±m. 21 MayÄ±s 2018 de yürürlüÄŸe giren bu yönetmelik ÅŸunu getiriyor:

Önceki yönetmelikte 10’dan az çalÄ±ÅŸanÄ± olan ve az tehlikeli sÄ±nÄ±fta yer alan iÅŸyerlerinde iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi (Ä°SG) hizmeti iÅŸveren ya da vekili tarafÄ±ndan yürütülürken... Ki bu ÅŸu demekti. Bir iÅŸyerinde 10 dan az çalÄ±ÅŸan varsa, iÅŸ güvenliÄŸi ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hizmetlerini iÅŸveren, yani firma kendi içinde çözebiliyordu. Yani bu alana masraf yapmadan, daha açÄ±kçasÄ± bu alanda herhangi bir ÅŸey yapmadan da iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± ve iÅŸyeri hekimi çalÄ±ÅŸtÄ±rmadan da kendi imkanlarÄ±yla bu tedbirleri almasÄ±na müsaade ediliyordu. Bu durum da içinde birçok eksikliÄŸi barÄ±ndÄ±rsa bile küçük esnafÄ±n maliyetleri ve çalÄ±ÅŸma iÅŸlerinin sÄ±nÄ±fÄ±na göre düÅŸünülünce çok ciddi sorunlar ortaya çÄ±karmÄ±yordu. Åžimdi bir örnek vermek gerekirse bir kasap esnafÄ±na tehlike sÄ±nÄ±fÄ± itibariyle veya çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸçi sayÄ±sÄ± itibariyle veya bir kuaföre getirilen bu rahatlÄ±k anlaÅŸÄ±labilir bir durumdu.

YENÄ° YÖNETMELÄ°KTE NE DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Åžimdi yeni yönetmeliÄŸe bakalÄ±m:

Eski yönetmelikte yer alan 10 sayÄ±sÄ± 50 ile deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. Yani iÅŸyerinde 50 iÅŸçiye kadar iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸyerlerinde iÅŸyeri hekimi ve iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmak ve kayÄ±tlÄ± defter tutmak zorunluluÄŸu kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu iÅŸyerlerinin iÅŸverenleri veya onlara vekaleten atanmÄ±ÅŸ iÅŸveren vekilleri eÄŸitim alarak bu hizmetleri verebilecek. Sadece iÅŸe giriÅŸte istenen tahlil ve iÅŸe giriÅŸ muayenesi hariç deniliyor.

Bari onu da yetkilendirselerdi de iÅŸverenleri doktor olarak atamÄ±ÅŸ olacaklardÄ±. Bu tabii ki iÅŸin esprisi. Peki bu yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸine gitme sebebi olarak neyi gösterdiler ona bakmak lazÄ±m. Daha küçük ve orta eksenli iÅŸletmeleri bu iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi masraflarÄ±ndan kurtarmak, ekonomik olarak rahatlatmaktÄ±r.

Yani yeni yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸini en yalÄ±n haliyle amacÄ±yla beraber böyle özetleyebiliriz.

Ä°TÄ°RAZIM VE BÄ°R Ä°DDÄ°AM VAR!

Bu yeni yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸine öncelikle bir iÅŸyeri hekimi ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi profesyoneli olarak itirazÄ±m var.

Çünkü, bu yönetmelik iÅŸ kazalarÄ± ve iÅŸçi cinayetlerinin sayÄ±larÄ±na ve ayrÄ±ntÄ±larÄ±na bakarsanÄ±z çok daha fazla kaza ve iÅŸçi cinayeti getirecek bizlere. Bu bir iddia ve bu iddiamÄ± dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m temel ÅŸudur: 2016 yÄ±lÄ±nda meydana gelen iÅŸ kazalarÄ±nÄ± incelersek göreceÄŸiz ki 290 bin iÅŸ kazasÄ±ndan 87 bini yani yüzde 30’u 50’nin altÄ±nda iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸyerlerinde meydana geldi. Daha vahimi ise iÅŸ cinayetlerinde ölen 1405 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n 855’i yani yaklaÅŸÄ±k yüzde 60’Ä± bu iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yani bir iÅŸyeri hekimi ile çalÄ±ÅŸÄ±rken, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, yapÄ±lan veya yapÄ±lmayan tüm iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi hizmetleri noter onaylÄ± tasdikli resmi defterler tutulurken oldu.

Ä°ddiam o dur ki bunlar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zaman iÅŸverenin insafÄ±na bÄ±rakÄ±lan ve maddi külfeti düÅŸünülerek yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸiklik bize daha fazla iÅŸ kazasÄ± ve daha fazla iÅŸ cinayeti olarak geri dönecektir. Bu alanda daha fonksiyonel ve daha fazla koruyucu önlemler için yasalar ve yönetmelik deÄŸiÅŸiklikleri beklerken karÅŸÄ±mÄ±za bu yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi geldi.

Ä°kinci itirazÄ±m ÅŸu noktayadÄ±r: Bu yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸinde kayÄ±tlÄ± defter tutulmasÄ± zorunluluÄŸu da ortadan kaldÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Bu da inanÄ±lmaz

hukuksal boÅŸluÄŸa yol aça-caktÄ±r. Åžöyle ki biz sahada çalÄ±ÅŸan kiÅŸiler olarak ÅŸunu biliyoruz. Bir iÅŸyerinde iÅŸ kazasÄ± veya iÅŸ cinayeti olduÄŸunda savcÄ±lÄ±k ilk önce gelip tespit öneri defteri dediÄŸimiz bir kayÄ±tlÄ± resmi defterimiz var onu ister. O deftere yazÄ±lan her ayrÄ±ntÄ±yÄ± inceler. Bu defterde iÅŸyeri hekimi ve iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± gerekli tedbirleri almasÄ± için bu iÅŸyerinin iÅŸverenini veya iÅŸveren vekilini yeterli ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla uyarÄ±p, önerilerde bulunmuÅŸ mu diye. Bu defteri bilmeyenler için biraz açayÄ±m bu defter, iÅŸveren, iÅŸyeri hekimi, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± tarafÄ±ndan ilk sayfasÄ± onaylanan ve resmiyet ve hukuksal anlam taÅŸÄ±masÄ± için noter tarafÄ±ndan tasdiklenen bir defterdir. Bu defterin her sayfasÄ±nda noter onayÄ± vardÄ±r. Her sayfa üç ayrÄ± renk-ten ve karbonlu kaÄŸÄ±ttan oluÅŸur. Ä°lk sayfaya yazÄ±lan her ÅŸey alttaki iki sayfaya da geçer. Böylece bu deftere yazÄ±lan her kelime üç nüsha olarak yazÄ±lmÄ±ÅŸ olur. AltÄ±na bu üç sayfanÄ±n hem iÅŸverenin hem iÅŸyeri hekiminin hem de iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ±nÄ±n isim soyadÄ± ve resmi kaÅŸeleri basÄ±lÄ±r. Yani ÅŸu demektir. Ä°ÅŸyeri hekimi olarak bir iÅŸverene iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± veya iÅŸçi güvenliÄŸi adÄ±na gördüÄŸünüz bir eksikliÄŸi veya düzeltilmesi için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir öneriyi bu deftere yazarsÄ±nÄ±z. Bunu iÅŸveren bu öneri bana yapÄ±ldÄ± diye imzalar, siz imzalarsÄ±nÄ±z, uzman imzalar. Bu görülen eksiklikten kaynaklÄ± bir kaza meydana gelirse iÅŸveren eÄŸer bu eksikliÄŸi gidermemiÅŸse suçlu odur. Veya olan bir kazadaki eksiklik iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ±nÄ±n yetki alanÄ±nda bir kazaysa, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± bu konuda tespit veya herhangi bir öneride bulunmamÄ±ÅŸsa ki bu defterde yoksa o zaman suçlu iÅŸveren deÄŸil iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± olur. Bu tip örneklerin bütününe bakarsanÄ±z o defter o kadar önemli hukuki bir defterdir ki ülkemiz gibi iÅŸ kazalarÄ± ve iÅŸçi cinayetlerinin bu inanÄ±lmaz rakamlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ülkelerde bu hattaki tüm bileÅŸenlerin en önemli hukuki zÄ±rhÄ±dÄ±r.

TÜM Ä°ÅžÇÄ°LER HÜKÜMETE Ä°TÄ°RAZ ETMELÄ°

Åžimdi bu yeni yönetmelik bu defterin tutulma zorunluluÄŸunu da kaldÄ±rÄ±yor. Burada tüm iÅŸyeri hekimi arkadaÅŸlara, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarÄ±na, iÅŸveren arkadaÅŸlara hatta hukuksal alanda bu iÅŸleri yürüten yargÄ± mensuplarÄ±na sesleniyorum; hepiniz bu defter konusunda itiraz etmelisiniz. Bu alanda çok önemli bir hukuksal boÅŸluk olacaktÄ±r. Geriye dönük telafisi olamayan iÅŸ hukuku ve ceza hukuku delilleri yok olacaktÄ±r.

Üçüncü ve son itiraz noktama gelince; bu itirazÄ±m çözüme dair bir öneri de içermektedir. Bu itirazÄ±m özellikle bu iÅŸyerlerinin iÅŸverenlerini ilgilendiriyor. AmacÄ±nÄ±n bu iÅŸyerlerine ekonomik yükün kalkmasÄ± olarak açÄ±klanan bu yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸindeki amaç eÄŸer bu yükse; tüm iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±m ve iÅŸverenler birlikte bu yönetmeliÄŸi deÄŸiÅŸtiren hükümete itiraz etmeliler. EÄŸer gerçekten amacÄ±nÄ±z bu maddi yük ise gerçekten orta ve küçük iÅŸletmeleri ekonomik olarak rahatlatmaksa bula bula iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi masraflarÄ±nÄ± mÄ± buldunuz kÄ±sacak?

Benim tüm bileÅŸenlere önerim ÅŸudur bu firma, ÅŸirket ve esnaflarÄ± rahatlatmanÄ±n yolu iÅŸçilerinin can güvenliÄŸi, bu alanda çalÄ±ÅŸan profesyonellerin hukuksal korumasÄ±nÄ± kaldÄ±rarak bu alanda yapÄ±lan masraflarÄ± kÄ±smak deÄŸil, onlarÄ±n devlet olarak üzerine yüklediÄŸiniz inanÄ±lmaz vergi yüklerini kaldÄ±rmak seçilemez mi?

Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlar ve iÅŸverenler birlikte bunun itirazÄ±nÄ± yapamazlar mÄ±?

Tekrar söylüyorum itirazÄ±m var bu yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸine ve tüm bileÅŸenlerin de buna itirazÄ± olmalÄ±.

Tekrar söylüyorum iddiam var ki, iÅŸ kazasÄ± sayÄ±sÄ±, iÅŸçi cinayeti sayÄ±sÄ± artacak, hukuksal boÅŸluktan dolayÄ± ciddi kargaÅŸa çÄ±kacak. Yol yakÄ±nken hemen bu deÄŸiÅŸiklikten dönülmelidir.

SaygÄ±larÄ±mla...

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