KadÄ±n Ã¶ÄŸrenciler: Ä°ÅŸsizlik bitsin, kadÄ±n haklarÄ±na Ã¶nem verilsin

Ã‡ukurova Ãœniversitesinde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin seÃ§imlerden beklentisi gelecek ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin son bulmasÄ±.

Seren ELATAÅž

Adana

Çukurova Üniversitesinde görüÅŸtüÄŸümüz kadÄ±n öÄŸrencilerin hangi taleplerle sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini sorduk. Oy verecekleri partiler farklÄ± olsa da genel itibariyle ekonominin düzelmesi ve iÅŸsizliÄŸin yok olmasÄ± talebinde ortaklaÅŸan kadÄ±n öÄŸrencilerin en büyük dertlerinden biri de; kadÄ±n olarak özgür olamamak.

‘EÅžÄ°T KOÅžULLARDA SEÇÄ°ME GÄ°DÄ°LMELÄ°’

‘Seçimlere eÅŸit koÅŸullarda gidilmediÄŸini ifade eden Biyomedikal Bölümü ÖÄŸrencisi Åžehriban “Tek adam tek parti rejimini yÄ±kmak için, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi için, dil, din, Ä±rk açÄ±sÄ±ndan ayrÄ±mÄ±n son bulmasÄ± için kendime en yakÄ±n gördüÄŸüm parti HDP’dir” dedi. HDP’yi tüm halklarÄ±n partisi olarak gördüÄŸünü dile getiren Åžehriban, “AyrÄ±ca ülkemizde istihdamÄ±n yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Mezun olan birçok kiÅŸi var. Kendi alanlarÄ±nda iÅŸ bulamadÄ±klarÄ±ndan fabrikalarda çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yorlar ve iÅŸ cinayetlerine kurban gidiyorlar. Bundan dolayÄ± AKP’nin iktidarda kalmamasÄ± gerekiyor” dedi.

AynÄ± iktidarla devam edilirse her ÅŸeyin daha zor olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Hilal ise, ramazan ayÄ±nda iftar vakti bir kadÄ±nÄ±n sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için yadÄ±rgandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, kadÄ±nÄ±n toplumdaki yerine önem verilmemesinden ÅŸikayet etti. Hilal, “Gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± ve kadÄ±n haklarÄ±na önem verilmesini istiyorum ve bunun için oyumu HDP’ye vereceÄŸim” dedi.

Ä°ÅŸletme Bölümü ÖÄŸrencisi AyÅŸegül ise AKP’nin öÄŸrencilerin gelecek kaygÄ±sÄ±na ve iÅŸsizliÄŸe çözüm bulacak bir parti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Tek adam tek parti rejimine karÅŸÄ± olmamdaki sebep demokratik bir parti olmamasÄ± ve kadÄ±n haklarÄ±nÄ± önemseyen bir parti deÄŸil. Kendi menfaatleri doÄŸrultusunda ilerliyorlar” dedi. Kürt sorununu göz ardÄ± ederek yÄ±llarca Kürt sorununu çözememiÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± demokrasi isteyen bir parti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen AyÅŸegül, “DÄ±ÅŸ iliÅŸkilerimizi çok saÄŸlÄ±klÄ± görmüyorum ve ekonominin iyi yönetildiÄŸini düÅŸünmüyorum. KadÄ±n sorununun çözümü, eÄŸitim ve ekonominin iyileÅŸmesi, Kürt sorununun çözümü için tek adam tek parti rejiminin sona ermesi için HDP’nin barajÄ± geçmesi gerekiyor oyumu HDP’ye vereceÄŸim” dedi.

‘ÅžÄ°DDET SON BULSUN’

Ekonometri Bölümü ÖÄŸrencisi Güler de iÅŸsizliÄŸin çözüme kavuÅŸmasÄ±, insanlarÄ±n alÄ±m gücünün artmasÄ±, kadÄ±na ÅŸiddetin son bulmasÄ± talepleri ile sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini söyledi. OkullarÄ±n bilimsel bir eÄŸitime kavuÅŸturulmasÄ±nÄ±, dini eÄŸitim verilen okullarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Güler, “Bu sorunlarÄ±n ancak iktidarda olanÄ±n gitmesiyle çözüme kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. CHP’yi desteklemediÄŸini ifade eden Güler, kiÅŸi olarak sorunlarÄ± ortadan kaldÄ±racak kiÅŸi olarak Muharrem Ä°nce’yi gördüÄŸünü söyledi. AKP’nin birçok vaatte bulunduÄŸunu ve bunlarÄ±n gerçekleÅŸtirilemediÄŸini söyleyen Hande, MHP’nin de aynÄ± yolda ilerlediÄŸini dile getirdi.

‘TEK PARTÄ° REJÄ°MÄ°NE KARÅžI BARIÅž’

Anestezi bölümü öÄŸrencisi Sibel’in bu seçimden beklentisi daha iyi ve barÄ±ÅŸ dolu bir ülke konumuna gelmek. “Hangi adayÄ±n hangi partinin daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± kestiremiyorum. Åžunu söyleyebilirim ki tek adam tek parti rejimi kurmak isteniyor buna karÅŸÄ±yÄ±m” dedi. ÖÄŸrencilerin taleplerinin dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Sibel, “Ä°ÅŸ bulma kaygÄ±sÄ± içindeyiz. Hangi partiye oy vereceÄŸimi bilmiyorum” diye konuÅŸtu.

AKP TECRÜBE KAZANARAK ÜLKEYÄ° Ä°LERÄ° GÖTÜRECEK

AKP’nin iyi bir parti olduÄŸunu düÅŸünen Saadet ise, iktidarÄ±n tecrübe kazanarak ülkeyi ileri götürebileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü ifade etti. Ekonominin kötü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Saadet, iÅŸ bulma konusunda da kaygÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “DiÄŸer partilere oy verenlerin PKK’yi desteklediÄŸini düÅŸünüyorum” diyen Saadet, bundan dolayÄ± oyunu AKP’den yana kullanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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