Roboski'nin 77. ayı: AİHM, cezasızlık politikasına destek verdi

Roboski Katliamı'nin 77. ayında Galatasaray Meydanı'nda toplanıldı: Tüm dünya unutturmaya çalışsa da bizler, Roboski katliamını unutmayacağız.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen İHD Şubesi Hakikat ve Adalet Komisyonu üyeleri Roboski Katliamı’nın 77. ayında adalet talep etti. İHD İstanbul Şube Başkanı Av.Gülseren Yoleri, "34 insanın vahşice katledildiği bir davada bu kararın verilmiş olması, AİHM’nin siyasallaşıyor olmasına ilişkin tartışmalar çerçevesinde ayrıca manidardır. Tüm dünya unutturmaya çalışsa da bizler, Roboski katliamını unutmayacağız" dedi.

Roboski Katliamı'nın 77. ayında Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen İHD üyeleri, Roboski için adalet istedi. Kitle Roboski'de katledilen çoğu çocuk 34 kişinin fotoğrafını ve Tahir Elçi'nin fotoğraflarını taşıdı. "Roboski 77. Ay Adalet" pankartının açıldığı eyleme Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel de katıldı. Kitle adına açıklamayı İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu. Mayıs ayı içersinde yaşanmış katliamları unutmadık, unutturmayacağız, adalet istiyoruz şiarıyla toplandıklarını söyleyen Yoleri, "Roboski katliamı için adalet arayışımız bir yara daha aldı. İç yargı yollarında, bombaları atanlar, emirleri verenler bilinmesine rağmen suçluların yargılanmalarına izin verilmeyerek suç dosyalarının kapatılmasından sonra, geçtiğimiz hafta, Avrupa İnsan hakları Mahkemesi (AİHM) de Roboski katliamı başvurusu hakkında 'iç hukuk yollarının tüketilmediği' gerekçesi ile kabul edilemezlik kararı verdi" diye konuştu.

AİHM bu kararıyla Türkiye’nin, yeni katliamların, insanlığa karşı suçların işlenmesine olanak yaratan cezasızlık politikasına destek vermiş olduğunu aktaran Yoleri, "Roboski kararı, bir başvuruda eksik belgelerin tamamlanmasına ilişkin avukatın sunduğu mazeretin kabul edilmemesi nedeniyle ret kararı verilmesine ilişkin ilk ve tek karardır. 34 insanın vahşice katledildiği bir davada bu kararın verilmiş olması, AİHM’nin siyasallaşıyor olmasına ilişkin tartışmalar çerçevesinde ayrıca manidardır. Tüm dünya unutturmaya çalışsa da bizler, Roboski katliamını unutmayacağız. Adalet; faillerin ve sorumluların, devletin hangi makamında bürokrasinin neresinde olurlarsa olsunlar, cezasızlık zırhı ile korunup kollanmadan yargılanmalarını, cezalandırılmalarını ve katliamın sebep olduğu maddi manevi zararların giderilmesini gerektirir. Tüm katliamlara ve insanlığa karşı suçlara adalet" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

AİHM, Roboski Katliamı başvurusunu reddetti

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 20:37

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