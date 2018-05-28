YÖK, 16 üniversiteye ilanla rektör arıyor

YÖK'ün rektör aradığı üniversiteler arasında İÜ- Cerrahpaşa ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi bölünerek kurulan eğitim kurumları da var.

Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde yapılan açıklamada, rektörlük için 06 Haziran 2018 tarihene kadar başvuruda bulunabilineceği kaydedildi.



YÖK, adaylarda aranan özellikleri ise şöyle sıraladı:

1- Profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,

3- Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak.



Rektör aranan üniversiteler şöyle:

Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Ankara Hacı Bayram Veli ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 19:22

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