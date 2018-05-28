Tüm Köy Sen: Yine rekolte oyunu oynanıyor

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, fındık rekolte tahminleriyle algı operasyonu yapıldığını, bunun tarım tekellerinin oyunu olduğunu söyledi.

İspanya'da bir toplantıda açıklanan fındık rekolte tahmininin bir algı operasyonu olduğunu söyleyen Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, “Yerli ve yabancı tarım tekellerinin oyununa gelmeyeceğiz” dedi.

Her yıl aynı algı operasyonunun yapıldığını, ülkedeki ve yurt dışındaki üretim düzeyinin çarpıtılarak yüksek gösterildiğini ifade eden Sağra, “Türkiye fındık üreticileri tedirgin edilmek isteniyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Herkes çok iyi biliyor ki, fındık rekoltesi beklenenden daha da az olacak” dedi.

TARSİM DE ‘REKOLTE DÜŞÜK’ DİYOR

Rekoltenin düşük olacağını dair tespitinin sadece kendilerine ait olmadığını, Tarım Sigortaları Havuzunun da (TARSİM) bu gerçeği kabul ettiğini belirten Sağra şu bilgileri paylaştı:

“Üreticilerimizin başvurusu üzerine TARSİM mühendisleri yerinde incelemeler yaptılar. Yüzde yüz, yüzde 80 oranında zarar olduğuna yönelik raporlar yazdılar. Genel anlamda bu oranlar olmasa da yüksek seviyede rekolte düşüklüğü olan yerler var. Buna rağmen İspanya’da 640 bin tonluk rekolteden söz ediliyor. Bu açıklamaya abartı demek bile az. Kabul edilemez bir iddia. Bu olsa olsa fındık fiyatına yönelik bir operasyondur.”

FINDIK POLİTİKASI BİR BÜTÜN

Fındık fiyatı üzerinden yapılan tartışmaları yeterli bulmadıklarını dile getiren Sağra şu tespitleri yaptı: “Fındıkta sorun yalnızca fiyat değil. Fiyat son halka. Tarım-fındık politikaları, çıkarılan yasaların üreticilerin zararına olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Yasalarda değişiklik yapılmadan, serbest piyasa kuralı değiştirilmeden, kooperatifleşmeyi ve örgütlenme hakkının önündeki engeller kaldırılmadan fiyat üzerinden yapılan tartışmalar yeterli değil. Fındık fiyatını da belirleyen bir yöntem yasalaşmalıdır. Bu yıl iyi fiyat verilse de gelecek yılların güvencesi nasıl sağlanacak sorusu boşta kalmaktadır”.

ÜRETİCİLERİ MAĞDUR EDENLERE OY YOK

Seçimlerle yönelik de açıklama yapan Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra fındık üreticisini mağdur edenlere oy vermeme çağrısı yapacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Üreticilerin yüzü gülmedi. Her yıl mağduriyet büyüyor, üreticiler üretimden uzaklaşmak zorunda bırakılıyor. Mağduriyetimize neden olan politikaları uygulayanlara oy yok. Yeter artık, diyoruz. Seçim meydanlarında fındık fiyatı açıklanmasını da kabul etmiyoruz. Öncelikle fiyatın belirlenme yöntemi hakkında yasa çıkarılmalıdır. Maliyet hesaplanmadan verilen fiyat doğru değil. Fiyat politikası güvence altına alınmalıdır” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 19:18

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