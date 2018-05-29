AladaÄŸâ€™da sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in adÄ±m atÄ±lmadÄ±

AladaÄŸ yurt yangÄ±nÄ± davasÄ± avukatlarÄ±ndan Evren Ä°ÅŸler ile davayÄ± konuÅŸtuk.

Volkan PEKAL

Adana

AladaÄŸ davasÄ± avukatlarÄ±ndan Evren Ä°ÅŸler, AladaÄŸ’da sorunlarÄ±n devam ettiÄŸini ve bu sorunlarÄ±n çözümü için hâlâ bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Adana’nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde, 11’i çocuk 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 24 öÄŸrencinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± yurt yangÄ±nÄ± ile ilgili davanÄ±n 6. duruÅŸmasÄ± geride kalÄ±rken, Sosyal Haklar DerneÄŸi (SHD) avukatlarÄ±ndan Evren Ä°ÅŸler ile davayÄ± konuÅŸtuk. DavanÄ±n kamusal, laik eÄŸitim talebi açÄ±sÄ±ndan kritik noktada olduÄŸunu ifade eden Ä°ÅŸler, AladaÄŸ’da sorunlarÄ±n çözümü için hâlâ bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bu duruÅŸmaya istenen yeni bilirkiÅŸi raporunun gelmesi bekleniyordu ancak bu rapor gelmedi. Raporun önümüzdeki duruÅŸmada gelmesi bekleniyor. Raporun davanÄ±n gidiÅŸatÄ± açÄ±sÄ±ndan nasÄ±l bir önemi olacak?

Önceki raporu hem biz, hem sanÄ±k müdafileri aÄŸÄ±r ÅŸekilde eleÅŸtirdi ve mahkeme yeni bir heyetten bilirkiÅŸi raporu alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Ama ÅŸuna dikkat etmek gerekir: Raporun kendisi delil deÄŸildir, delillerin deÄŸerlendirme aracÄ±dÄ±r. Bu rapora dayanÄ±larak verilmiÅŸ tahliye kararlarÄ± var. Buna da dikkat çekmek gerekir.

‘ALADAÄž’DA HER ÅžEYÄ° GÖSTERMELÄ°K YAPMIÅžLAR’

Siz olasÄ± kasÄ±t diyerek sorumluluÄŸun deÄŸerlendirilmesi açÄ±sÄ±ndan yeni bir rapor talep ediyorsunuz ancak iddianame taksir diyor. Mahkeme de buna uygun olarak sorumluluÄŸun deÄŸil kusurun tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir rapor talep ediyor. Bu konuyu açar mÄ±sÄ±nÄ±z?

Taksirde dikkat ve özen yükümlülüÄŸünüze aykÄ±rÄ± davranÄ±rsÄ±nÄ±z. Tipik örneÄŸi trafik kazasÄ±dÄ±r. Dikkat yükümlüÄŸünüz vardÄ±r. Buna aykÄ±rÄ± davranÄ±rsanÄ±z taksirden söz edilir. Hekimseniz size gelen hastayÄ± tedavi etmiyorsanÄ±z ve ölüyorsa bu ihmali davranÄ±ÅŸla öldürmedir. Bir anda dikkatiniz daÄŸÄ±lÄ±yorsa ve ölüme sebep oluyorsanÄ±z bu taksirdir. Ancak AladaÄŸ yangÄ±nÄ±nda bu söz konusu deÄŸil. Taksir kadar hafife alÄ±nacak bir eylemler dizgisi yok burada. Denetiminden tutun, yurdun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na kadar bir çok ÅŸey mevzuata aykÄ±rÄ±. Bina imar mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± ve kaçak kat da var. Denetimler düzgün ÅŸekilde yapÄ±lsaydÄ± zaten ruhsatsÄ±z bir binada faaliyet izni verilmezdi. Ancak faaliyet izni verilmiÅŸ, faaliyetler uzun süre devam etmiÅŸ. Denetimlerin her biri kaÄŸÄ±t üzerinde usulen yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve bunlar gerekli birimlere gerekli ÅŸekilde gönderilmemiÅŸ. Ä°ÅŸleyiÅŸte bir hafife alma hali var. Denetimle ilgili yaptÄ±klarÄ± tek doÄŸru ÅŸey denetimleri yapÄ±lmasÄ± gereken tarihlerde yapmalarÄ±. 6 ayda bir yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak onlar da tamamen göstermelik. Yine altÄ±nÄ± çizmekte fayda var: Bütün önlemler alÄ±nÄ±r, yine de yangÄ±n çÄ±kar ve birileri kurtarÄ±lamaz ise taksirden bahsedilebilir ancak AladaÄŸ yangÄ±nÄ±nda böyle bir ÅŸey yok.

‘AÄ°LELERÄ°N BU YURDA MECBUR BIRAKILDIÄžI ORTADA’

Yurt müdürü duruÅŸmada köylerde okul, ilçede yurt olmadÄ±ÄŸÄ± için öÄŸrencileri bizzat kendisinin bulduÄŸunu söyledi. Bu konu hakkÄ±ndaki yorumunuz nedir?

Her ne kadar sanÄ±k olduklarÄ± aÅŸamadan itibaren bunu reddetseler de hem aileleri bu yurda yönlendirdiklerini, hem de öÄŸrenci topladÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz.“Bir komisyon kararÄ± var. Kendi istekleri ile yolladÄ±lar. Ä°steseler Kozan’a yollayabilirlerdi” deniyor ama Kozan’a gönderebileceklerine dair bu karar ailelere kesinlikle tebliÄŸ edilmemiÅŸ durumda. Åžu çok net görülüyor bu yurt, cemaat faaliyetleri için kurulmuÅŸ. Usulsüz para toplamÄ±ÅŸlar, her ÅŸey usulsüz. Kamu görevlilerinin “BurasÄ± iyi bir yurt, zaten baÅŸka bir yer yok. Buraya vermek istemiyorsanÄ±z ev tutun” beyanlarÄ±, ailelerin buraya mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

‘SORUNLARI DEVLET ÇÖZSÜN KÄ° Ä°Åž CEMAATLERE KALMASIN’

SÄ°Z SHD olarak ailelerle birlikte köye yol yapÄ±lmasÄ± ve okulun açÄ±lmasÄ± için giriÅŸimleriniz oldu. Bu konuda nasÄ±l bir cevap aldÄ±nÄ±z?

Köylerde zaten ilkokul vardÄ±. Okullar bu sene birleÅŸtirildi. ArtÄ±k köylerde ilkokul da yok. Köylerdeki bütün sosyal hak ihlalleri devam ediyor. HalihazÄ±rda verilen sözlere raÄŸmen hâlâ yol yok. GeçtiÄŸimiz günlerde bir vatandaÅŸ hastalandÄ±. YaÅŸananlar gerçekten trajik. Ambulans yola çÄ±kamÄ±yor. Ambulans bulunuyor bu sefer telefon çekmiyor. Hasta bir vatandaÅŸ köyün dÄ±ÅŸÄ±ndaki yola çÄ±kÄ±p ambulans beklemek zorunda kaldÄ±. Ambulansla gitti, iÄŸne verdiler ancak köyde iÄŸne yapacak kimse yok. AynÄ± ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ± devam ediyor. Ä°nsanlarÄ±n eÄŸitim hakkÄ±na ulaÅŸmasÄ± neredeyse imkansÄ±z bu köylerde. Bu sorunlarÄ±n devlet tarafÄ±ndan çözülmesini istiyoruz ki iÅŸ cemaatlere kalmasÄ±n. Ancak ailelere husumetle davranÄ±yorlar. Ä°l Milli EÄŸitim Müdürünün “ÇocuklarÄ±nÄ±zÄ± nereye gönderirseniz gönderin yanacaktÄ±.” ÅŸeklindeki beyanlarÄ± da saÄŸ kalan çocuklar için hiçbir ÅŸey yapmayacaklarÄ±nÄ± gösteriyor.

Sonraki duruÅŸma 7 Eylül’de. DuruÅŸma için bir çaÄŸrÄ±nÄ±z var mÄ±?

AladaÄŸ davasÄ± kamusal, laik eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n, bu hak için verilen mücadelenin bir parçasÄ±dÄ±r. Kamusal laik eÄŸitimin hak olduÄŸuna inanan herkesi bu dosyayÄ± takip etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Herkesi laik eÄŸitim için 7 Eylül’deki duruÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 MayÄ±s 2018 18:34

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