Temmuz ayÄ±, Ã¶ÄŸrenci ve veliler iÃ§in yÄ±pratÄ±cÄ± olacak

Yeni sÄ±navda uygulanacak Ã‡ember Sistemini EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkani Ä°zzet Ä°ldeÅŸ deÄŸerlendirdi.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Son 11 yÄ±lda 12 kez sÄ±nav sistemini deÄŸiÅŸtiren Hükümet, ‘TEOG iyi deÄŸil, yaÅŸasÄ±n yeni yerleÅŸtirme sistemi!’ dedi ve 13. deÄŸiÅŸikliÄŸi hayata geçirdi.

Peki TEOG’un yerine getirilen “EÄŸitim Bölgesi SÄ±navsÄ±z Mahalli YerleÅŸtirme Sistemi” ne getirecek? Åžimdi bütün öÄŸrencilerin ve velilerin kafasÄ±nda bu soru var. EÄŸitim Sen Ä°stanbul 4 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°zzet Ä°ldeÅŸ sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±. YerleÅŸtirmede uygulanacak olan “çember” sisteminin sÄ±nÄ±fsal, kültürel ve sosyolojik duvarlar yaratacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°ldeÅŸ, “ÖÄŸrenci okul türlerinden sadece birini istese dahi en fazla o türden 3 okul olacaÄŸÄ± için geriye kalan ikisini diÄŸer tür veya türlerden yapmak zorunda kalacak. Bu da isteÄŸe baÄŸlÄ± kÄ±smÄ±n rafa kalkmasÄ± demek” diye konuÅŸtu. 2 Haziran’da gerçekleÅŸecek sÄ±navÄ±n yerleÅŸtirme kÄ±lavuzunun hâlâ açÄ±klanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°ldeÅŸ, “Klavuz için 25 Haziran’a gün verildi. GeleceÄŸi gençliÄŸe deÄŸil seçimlere tahvil eden Hükümet, hukuksuzluk duvarÄ±na kalÄ±n bir tuÄŸla daha koymayÄ± baÅŸardÄ±” dedi.

TEOG kalktÄ±, yerine EÄŸitim Bölgesi SÄ±navsÄ±z Mahalli YerleÅŸtirme Sistemi getirildi. Yeni sÄ±nav sistemi, eski sÄ±nav sistemindeki eksikleri giderebilecek mi?

SÄ±navlara on binlerce sÄ±fÄ±r çeken öÄŸrenci ile baÅŸlayan ve bunu da dershanelerin kapatÄ±lmasÄ± sürecine baÄŸlayan mevcut akÄ±l bu duruma el atmalÄ±ydÄ±; elbette gayet ‘masumane’ bir çÄ±kÄ±ÅŸla! Ve “YazÄ±k bu çocuklara! SÄ±nav da neymiÅŸ?” diyerek TEOG sÄ±navÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Yerine gelen sistemi, ‘ÇocuÄŸunuz artÄ±k istediÄŸi okula sÄ±navsÄ±z ve yürüyerek dahi gidebilecek” ÅŸeklinde sunan BakanlÄ±k, tam tekmil medya ekranlarÄ±nda “ÇocuklarÄ±mÄ±za müjde! kabus bitti!’ diye müjdeler verdi. Ama pek ayrÄ±ntÄ± verilmedi. Ä°steyen sÄ±nava girip yüzde 10’luk nitelikli okullarda “nitelikli insan” olabilecekti, istemeyense adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme ile “hemen yürüme mesafesindeki” okulda eÄŸitim-öÄŸretim hayatÄ±na devam edecekti! BaÅŸlarda -nitelik olayÄ±nÄ± ayrÄ± tutarak söylüyorum- kulaÄŸa hoÅŸ gelen bu durumla ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± öÄŸrenmek için aileler 5 ay beklemek zorunda kaldÄ±. Bu süreçte hiçbir resmi açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. ÇoÄŸu aile, tevatür bilgilerle, el yordamÄ±yla çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸine dair çÄ±karÄ±mlar yaptÄ±. Ä°ÅŸin ilginç tarafÄ±, 2 Haziran’da gerçekleÅŸtirilecek sÄ±navÄ±n yerleÅŸtirme kÄ±lavuzu hâlâ açÄ±klanmadÄ±. 25 Haziran’a gün verildi. GeleceÄŸi gençliÄŸe deÄŸil seçimlere tahvil eden mevcut hükümet hukuksuzluk duvarÄ±na kalÄ±n bir tuÄŸla daha koymayÄ± baÅŸardÄ±. Çok geçmeden TEOG’un kaldÄ±rÄ±lma gerekçesi olarak Bakan YÄ±lmaz tarafÄ±ndan sunulan; “Okul dÄ±ÅŸÄ± kaynaklara yöneliyorlar, sÄ±nava hazÄ±rlanmak için devamsÄ±zlÄ±k yapÄ±yorlar” ve “Gençliklerini yaÅŸayamÄ±yorlar” gibi tespitlerin yer ve aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n b yeni sitemde de deÄŸiÅŸmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Hatta yüzde 10’luk nitelikli okul sÄ±navÄ±ndaki vahim tabloyla bu durumun daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gözlendi.

Ä°STEÄžE BAÄžLI YERLEÅžTÄ°RME LAFTAN Ä°BARET

FotoÄŸraf: Evrensel

Yeni liseye giriÅŸ sisteminde sÄ±navÄ±na girmek mecburi deÄŸil. Peki sÄ±navsÄ±z yerleÅŸtirmeler nasÄ±l olacak?

“Üçlü çember sistemi” modelini sunan BakanlÄ±k yetkilileri, merkezi oturduÄŸun yer olan iç içe 3 çemberdeki toplam 9 okuldan 5’ini zorunlu seçtirerek öÄŸrencinin istediÄŸi okula gidebileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Sorun tam da burada baÅŸlÄ±yor zaten. “Zorunlu seçtirilen okullar” ile istediÄŸi okula gitme çeliÅŸkisi! Hele bir de iÅŸin içine okul türleri ayrÄ±mÄ± girdi ki çarÅŸÄ± pazarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer esas orasÄ±. Åžöyle ki; her çember de 3 okul var ama bu okullardan biri Anadolu lisesi, biri meslek lisesi diÄŸeri ise imam hatip. Ä°ç içe 3 çemberin her birisinin okul türü daÄŸÄ±lÄ±mÄ± bu ÅŸekilde. Yani 9 okuldan 3’ü Anadolu, 3’ü meslek ve 3’ü de imam hatip lisesi. Bu 9 okuldan 5’ini tercih etmek zorunlu. Ne az ne fazla olacak. Otomatikman öÄŸrenci okul türlerinden sadece birini istese dahi en fazla o türden 3 okul olacaÄŸÄ± için diÄŸer ikisini diÄŸer tür veya türlerden yapacak. Bu da isteÄŸe baÄŸlÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n rafa kalkmasÄ± demek.

O zaman neden 5 tercih veya tek çember deÄŸil?

Çünkü her ikisinde de genel veli isteÄŸi olan Anadolu liselerine ilginin fazla olacaÄŸÄ± ve baÅŸta imam hatip olmak üzere meslek ve imam hatip tercihlerinin zayÄ±f kalacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor. “Anadolu liselerine ilgi fazlaysa imam hatip ve meslek lisesi Ä±srarÄ± niye?” sorusunun cevabÄ± ise mevcut iktidarÄ±n baÅŸta imam hatipler olmak üzere bu 2 tür okulu piyasacÄ± eÄŸitim ve kendileri için ikbal meselesi olarak görmesinden kaynaklÄ±.

Bu sistemde ne tür sorunlar karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kacak?

Burada karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan sorun okul tür sayÄ±larÄ± arasÄ±ndaki eÅŸitsizlik. Basit bir matematikle olaya açÄ±klÄ±k getirelim: Türkiye’de toplam 7 bin 76 tane Anadolu, meslek ve imam hatip lisesi var. Çember sisteme göre 7 bin 76 / 3 = 2 bin 359’ar taneden her birinden olmak zorunda. Ama MEB verilerine göre Türkiye’deki okul sayÄ±larÄ± ÅŸöyle. 3 bin 190 meslek lisesi, 2 bin 424 Anadolu lisesi ve 1580 imam hatip lisesi. Her birinden çember sisteme göre 2 bin 359 tane olmasÄ± gerektiÄŸinden yola çÄ±karak ya imam hatibe diÄŸer okul türlerinden dönüÅŸüm olacak, ya da BakanlÄ±k 40 gün içinde eÅŸitliÄŸin saÄŸlanmasÄ± için 907 tane imam hatip lisesi yapÄ±lmasÄ± gibi imkansÄ±z bir iÅŸe giriÅŸecek. DiÄŸer bir husus ise okullarÄ±n yapÄ±sal eÅŸitsizliÄŸi. Bu eÅŸitsizliÄŸi düzeltmek yerine milli eÄŸitim altyapÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olan ve öÄŸrenciler tarafÄ±ndan tercih edilmeyen okullarÄ± öÄŸrenci ile doldurmayÄ± hedefliyor. Üstelik birçok ilçe merkezinde, denilene uygun sayÄ±da okul bulunmamasÄ± nedeniyle öÄŸrencilerin çok uzak okullara (55-60 kilometre) gitmek zorunda kalacak. Çemberin içine aynÄ± 2 ilçenin girip girmeyeceÄŸi, diÄŸer çemberlerle kesiÅŸtiÄŸinde nasÄ±l yerleÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ± ya da baÅŸka öÄŸrenci ile tercih eÅŸitliÄŸi olduÄŸunda seçimin yapÄ±lmasÄ± için yaÅŸ, devamsÄ±zlÄ±k gibi kriterlerin baz alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± ise hâlâ cevabÄ± olmayan sorular.

‘BAKANLIK NÄ°YETÄ°NÄ° BELLÄ° ETTÄ°’

Peki, yüzde 10’luk nitelikli okullara yerleÅŸtirme nasÄ±l olacak?

126 bin 500 öÄŸrencinin yerleÅŸeceÄŸi “nitelikli!” okullarda niyet kendini daha bariz gösteriyor. Åžöyle ki; toplam belirlenen 1367 okulun seçilme kriteri belli olmamakla birlikte, bu okullarÄ±n sadece 228’i Anadolu lisesi, 449’u mesleki teknik Anadolu lisesi, 297 tanesi ise Anadolu imam hatip lisesi. Geriye kalanlar ise fen ve sosyal bilimler lisesi. Veli ve öÄŸrencilerin lise türü tercihleri yüzde 63’lük bir rakamla Anadolu lisesi iken; 61 ilde imam hatip lisesi var, 34 ilde ise Anadolu lisesi yok! Bu korkunç tablo, TEOG’un kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili yaldÄ±zlÄ± gerekçelerin altÄ±ndan saklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan bir gerçeklik. BakanlÄ±k açÄ±kça akademik eÄŸitim veren lise türlerinin yerine mesleki ve imam hatip eÄŸitim türlerini tercih ederek niyetini belli etmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. Yüzde 10’luk okullarla ilgili bir acÄ± tablo da önümüzdeki dönemde bu okullardaki öÄŸretmenlerin zorunlu rotasyona tabi tutulacak olmalarÄ±. Yerine gelenlerin mülakatla alÄ±nacak olmasÄ± ise niyetleri fazlasÄ±yla açÄ±k etmektedir.

‘ADRESE DAYALI YERLEÅžTÄ°RME BU HALÄ°YLE UYGULANMAMALI’

SÄ±nav bittikten sonra veli ve öÄŸrencileri nasÄ±l bir süreç bekliyor?

Bir milyon 100 bin öÄŸrenci ve aileleri temmuz ayÄ±ndan itibaren oldukça zor ve yÄ±pratÄ±cÄ± bir süreç bekliyor. Bu nedenle bakanlÄ±ktan talebimiz sÄ±navla alÄ±nacak okullarÄ±n seçiminin tekrar gözden geçirilmesi; toplumsal katmanlarla ve taraflarla bir mutabakat içine girilmesi. Çünkü adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme sisteminin bu halinden bir an önce vazgeçilmeli ve öÄŸrencinin bireysel yönelimini ön plana çÄ±karan tercihlerin göz önünde bulundurulduÄŸu yeni bir yerleÅŸtirme sistemi hayata geçirilmelidir. Hâlâ açÄ±k lisede okuyan ve sayÄ±sÄ± 1 milyon 287 bine varan gencin örgün eÄŸitime kavuÅŸturulmasÄ±, liselileÅŸme oranÄ±nÄ±n yükselmesi ve gençlerin ucuz iÅŸ gücü olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçilmelidir. Velilerimizi saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu taleplerin etrafÄ±nda birlik olmaya, çocuklarÄ±mÄ±za ve geleceÄŸimize sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz

Son olarak, EÄŸitim Sen olarak siz nasÄ±l bir sÄ±nav sistemi önerirsiniz?

EÄŸitimde, öÄŸrencinin ilgi ve yeteneklerini ön plana çÄ±karmak ve baÅŸkalarÄ±yla yarÄ±ÅŸtÄ±rmak yerine öne çÄ±kan özelliklerinin farkÄ±nda olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak esastÄ±r. Verilecek akademik eÄŸitimin bu esas etrafÄ±nda gerçekleÅŸecek sistemlerin bütünü olmasÄ± gerekirken, gençliÄŸi kendi ikbal hÄ±rslarÄ±na kurban edecek sistemlerin öÄŸrencilere deÄŸiÅŸiklik diye dayatÄ±lmasÄ± kabul edilecek bir ÅŸey deÄŸildir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 MayÄ±s 2018 09:36

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