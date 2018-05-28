Sosyal hakları ödenmeyen Bakırköy belediyesi çalışanlarından eylem

Birikmiş sosyal hak ve alacakları ödenmeyen Bakırköy Belediyesi çalışanı işçi ve memurlar belediye önünde maaş kuyruk eylemi yapıldı. Beş gün önce Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yaptıkları görüşmeden sonuç alamadıklarını belirten Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube ile Belediye-İş İstanbul 2 No’lu şube başkanları, net bir ödeme planının ortaya konulmadığını belirtti.

Belediyede yetkili Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube ile Belediye-İş İstanbul 2 No’lu sendikaların üyesi işçilerin birikmiş sosyal hakları ödenmiyor. Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen işçi ve emekçiler, alkışlar eşliğinde belediye önüne yürüdü. Bu sırada aşağı inen Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçilere “Arkadaşlar merak ediyorum. Direnerek neyi kazanmaya çalışıyorsunuz. Maaşlarınızı alamıyor musunuz?” dedi. Daha sonra söz alan Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, Kerimoğlu’na “Biz geçen hafta geldiğimizde bize bir ödeme planı çıkarsaydınız biz burada olmazdık. Şu gün şunu ödeyeceğiz, şu gün şunu ödeyeceğiz deseniz biz diyalog içerisinde çözmeye hazırız” diyerek net bir ödeme planı söylemesini istedi. Ancak net bir ödeme planı söylemeyen Kerimoğlu, Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir’i dinlemeden içeri girdi. Daha sonra söz alan Özdemir, “Sayın Başkanı biz dinledik. Sayın başkan bizi dinleme nezaketini göstermedi. Kendisine teşekkür ediyorum bu nezaketsizliği için. Biz keyif için burada değiliz. Her şey maaş değil. Tam 8 aydır sosyal haklarımız ödenmiyor. Görüştük, evet görüşüyoruz. Ancak somut bir öneri yok. Bize somut öneri sunsalar elbette ki makul bir noktada buluşuruz. Ama somut bir önerinin olmadığı yerde takdir edersiniz ki en demokratik hakkımız olan demokratik tepkimizi koymak için buradayız. Nasıl ki Bakırköy halkına hizmet etmek bizim görevimiz ise burada çalışan işçisi, memurun sosyal hakları, ücretlerini ödemek sayın başkanın görevi” diye konuştu.

2017 KASIM’DAN BERİ HİÇBİR SOSYAL HAK ÖDENMİYOR

Belediye-İş ve Tüm Bel-Sen tarafından belediye çalışanlarına dağıtılan bildiride biriken sorunlara ilişkin şu bilgiler yer aldı: “Belediye işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi(TİS) uygulanmazken 2017 Kasım ayından bu yana da hiçbir sosyal hakkı ödenmiyor. Her işçinin yaklaşık 5500 ile 13 bin lira arasında alacağı var. Öte yandan emekliliğe müracaat eden ve işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı 1 buçuk aydır ödenmiyor. Belediye çalışanı memurların ise imzalan TİS kapsamındaki yılbaşı, 8 Mart ve 1 Mayıs’ta ödenmesi gereken ikramiyeleri ödenmezken, Zabıta personelinin maktu mesaisinden kesinti yapılıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde izin hakkını kullanan kadınlar disiplin cezasıyla cezalandırılarak Nüfus müdürlüğüne sürülmüştür. Emekli olan kamu emekçilerine ödenecek teşvik ikramiyesi ödenmemiştir. Yemek, servis ve kreş sorunu çözülmemiş pek çok kamu emekçisi (çoğunluğu Ar-Ge biriminde olmak üzere) hiçbir iş görülmeden atıl durumda bekletilmektedir.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 18:16

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