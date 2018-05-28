Çaycuma'da festival gibi uçurtma şenliği: Rüzgar çocuklardan yana esti

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği ve Çaycuma Belediyesi iş birliği ile yapılan uçurtma şenliğine 480 yarışmacı katıldı.

Zonguldak Çaycuma'da bu yıl 14.’sü yapılan geleneksel uçurma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği ve Çaycuma Belediyesi iş birliği ile yapılan uçurtma şenliğine dört yüz sekseni yarışmacı olmak üzere binin üzerinde kişi katıldı.

Nadır Deresi’nde yapılan uçurtma Şenliğine Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Umut Başoğlu, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol, TSO Çaycuma Başkanı Zekai Kamitoğlu, ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, TEMA Çaycuma Temsilcisi Seçkin Ünsal, Eğitim Sen Zonguldak ve Bartın Şube ile Devrek ve Gökçebey temsilcilikleri yürütme kurulu üyelerinin yanı sıra çevre illerden de katılım oldu.

‘RÜZGARIMIZ HEP BÖYLE BOL OLSUN’

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı; “Sevgiyi, barışı, kardeşliği, beraber yaşamamızın ne kadar güzel olduğunu gösteriyoruz. İnşallah rüzgarımız hep böyle bol olur. İnşallah böyle rengarenk ve umut dolu bir hayatımız olur.” dedi. Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, çocukları önemsediklerini belirterek uçurtma şenliğinin yalnızca Çaycuma’nın değil Batı Karadeniz Bölgesinin uçurtma şenliğine dönüştüğünü söyledi.

Çocuk edebiyatı yazarlarından Cuma Karataş şenlik alanında çocuklarla söyleşi yapıp, kitaplarını imzaladı. Yazar Cuma Karataş, çocukları düşünerek yapılan etkinlik nedeniyle Eğitim Sen’i ve Çaycuma Belediyesini kutladığını söyledi.

Şenlik alanında TEMA Çaycuma Temsilciliği tarafından stant açılarak çocuklarla birlikte etkinlikler yapıldı; Satranç Hakemi Zeynel Bakıcı tarafından Yıldırım Satranç Etkinliği yapıldı.

EN YÜKSEĞE ÇIKANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Eren Usta ve Nuray Kamit’in jüri üyeliğini yaptığı uçurtma şenliğinde en yükseğe çıkan uçurtma kategorisinde birinci Oğuz Yıldırım, ikinci Defne Şeren, üçüncü Tuana Çolak oldu. En özgün yapımlı uçurtma kategorisinde birinci İlke Kurtuluş, ikinci Deniz Şeren, üçüncü Ekin Başoğlu oldu.

Yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük yarışmacı kategorisinde ise birinci Nil Kılıçarslan, ikinci Öykü Öztürk, üçüncü Celal Kaan Kalaycı oldu.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve Yazar Gülsüm Cengiz ile Yazar Cuma Karataş tarafından imzalanan kitaplar verildi. Şenliğe katılan her çocuğa ise anı madalyası, şapka ve dondurma verildi. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 18:07

www.evrensel.net