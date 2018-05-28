Bakan 6 farklı kentte aynı fabrikanın sözünü verdi!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gittiği 6 farklı kentte aynı fabrika sözünü verdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği 6 farklı kentte aynı fabrika sözü verdiği ortaya çıktı.

Zonguldak’ın yerel gazetesi Halkın Sesi’nde yer alan habere göre, Özlü’nün yerli otomobil için söz verdiği illerde yaptığı açıklamalar şöyle;

15 KASIM 2017

Bakan Özlü’nün yerli otomobil fabrikası müjdesi verdiği illerden biri Sakarya. Karasu için fabrika vadeden Özlü’nün açıklaması sonrası konuşan Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’nün de yerli otomobil için yaptığı açıklamalarda Karasu’yu işaret etmesi bizleri sevindirdi. İlçe olarak her platformda yerli otomobil için hazırız” dedi.

20 KASIM 2017

AKP Karabük kongresine katılan Bakan Özlü bu kez Karabük için söz verdi: “Karabük 1937 yılından beri demir çelikle iştigal eden ve bunun farklı versiyonlarını, ürünlerini üreterek ticaretini yapan bir şehrimiz. Elbette Karabük de yerli otomobil üretim aşamasında değerlendirilecek olan illerden birisidir.”

8 ŞUBAT 2018

Konya TSO’nun sunduğu raporu alan Bakan Özlü, bu kez fabrika Konya’nın hakkıdır dedi: “İnşallah yıl sonuna kadar yerli otomobilin ismini koyacağız. Ben Konya’nın bir sanayi şehri olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla böyle bir talepte bulunmak Konya’nın hakkıdır ve yapar da.”

9 ŞUBAT 2018

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) üyeleriyle bir araya gelen Bakan Özlü, bu kez fabrika için limanlara yakınlık kriterini hatırlattı: “Yerli otomobil fabrikası için limanlara yakınlık ciddi kriter, bölgedeki yan sanayi, belli merkezlere yakınlık ayrı bir kriter. Bu konu 1.5 yıl sonra gündeme gelecek. İzmir’in bu konuda şansı var.”

10 NİSAN 2018

Hayatını kaybeden bir askerin cenazesine katılmak için geldiği Niğde’de, AKP İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Özlü, bu kez de Niğde neden olmasın dedi: “Yer seçimi aşaması daha sonra konuşacağımız bir konu. İnşallah bakarız, 22 il var, Niğde neden olmasın? Niğde’de değerlendirilir, o bakımdan inşallah bir sene sonra bu ortaya çıkar.”

26 MAYIS 2018

Daha önce Karabük için vaatte bulunan Özlü, komşu Zonguldak’a da vaat verdi: “ Filyos endüstri bölgesinin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Önemli kriterlerden biri limanlara yakınlığı. Çünkü ihracat da olacak. Bu yönden Filyos’un şansı yüksek.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 18:33

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