HDP Eş Genel Başkanı Temelli: HDP’yi baraj altında bırakmak istiyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin baraj altında bırakılmak istendiğini söyledi.

Büro açılışları ve halk buluşmaları kapsamında geldiği Kocaeli’de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temeli, HDP’nin baraj altında bırakılmak istendiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’de seçim bürosu açılışlarına katıldı.

Büro açılışı öncesi konuşan Temelli, “Cumhurbaşkanı adayımızı serbest bırakmıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar HDP’ye her geçen gün saldırılarını artırmaya devam ediyorlar. Polis, jandarmanın eliyle birçok çalışmamız engelleniyor. Sadece kolluk güçleri değil, YSK de bu suça ortak olmaya devam ediyor. Tıpkı 16 Nisan referandumundaki gibi. Bu hikayenin sonu yok, illaki HDP baraj altında kalsın istiyorlar. Vatandaşlarımızı yerinden, yurdundan uzaklaştırarak taşımak istiyor. Çok iyi biliyoruz ki taşıyamazlar. Maksat HDP’ye oy verecek halkımızın sandıklara ulaşmasını engellemek.”

‘KOCAELİ ÜRETİYOR SARAY TÜKETİYOR’

Kocaeli’nin yaşadığı sıkıntılara da değinen Temelli, “Kocaeli üretiyor, Saray tüketiyor dedi. Bu durumun Kocaeli’nin kaderi olmadığını sözlerine ekleyen Temelli, “Bu ülkenin en verimli ilidir. Bu ürettiği zenginlikten Kocaeli’nin payına ölüm, kirlilik düşer. Kocaeli’ye düşen yoksulluktur, acıdır. Bunu değiştirmek için söz, yetki, karar halkta, işçilerde olsun diyoruz. Hakça adaletçe zenginliği paylaşalım istiyoruz” diye konuştu.

İktidarı yolsuzluklar konusunda da eleştiren Temelli, şunları söyledi: “Bakın Erdoğan’ın ailesine, onun milletvekillerine, nasıl haksız zenginleşme olduğunu göreceksiniz. Bu zenginleşme, işçiyi, esnafı sömürerek, doğayı talan ederek oluyor. Bu talan düzenine 24 Haziran’da son vereceğiz. Bir dönüşümün başlangıcındayız ve bunu hep birlikte yan yana gelen HDP’liler başarabilir.” (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018) - 144 bin seçmenin sandığı taşınacak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 17:51

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