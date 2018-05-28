Barış Vakfından çağrı: Barıştan başka çare kalmadı

Barış Vakfı: 2013-2015 Çözüm Süreci, toplum olarak tarihsel değerde bir tecrübemizdi.

Barış Vakfı, “Toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın son kertede barıştan başka çaresi yok” ifadeleriyle “barışa çağrı” metni açıkladı.

Barış Vakfı, akademisyenlerle yaptıkları toplantıların ardından, vakfın barış vizyonunu yansıtan bir tutum belgesi açıkladı. “Hayatın Özü” başlıklı barışa çağrı metninde, “24 Haziran seçimleri sonrasında barışa kapı aralanıp aralanmayacağını seçmenin sandık başındaki tercihinin belirleyeceği” ifade edildi.

‘KALICI BARIŞIN YOLLARINI HEP BİRLİKTE ARAMALIYIZ’

Barış Vakfı Yönetim Kurulunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, sekiz üniversiteden 11’i akademisyen 17 katılımcı ile oluşturulan metinde “Sorun, tepeden tırnağa tüm kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin, vatandaşların, kanaat önderlerinin sorumluluğuna, ilgisine muhtaç. Kalıcı barış en temelde çatışma nedenlerinin ortadan kaldırılmasıysa, bunun yollarını hep birlikte aramalıyız. Herkesin adaleti, eşitliği, özgürlüğü talep ediş yolları aynı değil. Toplumda yalnız değiliz ve kendimiz gibi olmayanların dilini anlamak zorundayız. Herkes kendini en meşru ve cari siyasal felsefi dillerle anlatamayabilir. Farklı toplumsal ve kültürel kesimler, muhataplarının beklediği dille konuşmayabilir. Bu kesimlerin feryatları duyulmuyorsa, duyulan feryatlar anlaşılmıyorsa, demek ki sorunlarımız var.” denildi.

‘ÇÖZÜM SÜRECİ TARİHSEL DEĞERDE BİR TECRÜBEYDİ’

“2013-2015 Çözüm Süreci, toplum olarak tarihsel değerde bir tecrübemizdi.” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “O süreçte başarıdan emin olamasak bile, silahların susacağına ve ülke olarak geleceğimize daha umutla bakmaya dair bir iyimserlik içerisine girmiştik. Ne yazık ki süreç boyunca her cenahta hayati önemde hatalar yapıldı. Bu tecrübeden ve diğer ülkelerdeki çözüm süreçlerinden paha biçilmez dersler çıkarabileceğimize inanıyoruz. Karşılıklı güvenin inşası ve toplumsal barışın geliştirilmesi başta olmak üzere hem yerel hem merkezi olanaklar, girişimler yaratabilir, var olanları geliştirebiliriz. Toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın son kertede barıştan başka çaresi yok.”

(İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 17:09

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