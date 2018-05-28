Finlandiya Dışişleri Bakanı’dan kürtaj karşıtı açıklama

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'nin kürtaj karşıtı açıklaması tepki çekti.

Murat KUSEYRi

Stockholm

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, İrlanda’da düzenlenen refarandumda kürtaj yasağının kaldırılmasından duyduğu memnuniyetsizliği blogundan yaptığı bir açıklamayla gösterdi.

“Eğer insan yaşamın tarafını savunursa dünya tuhaf olmaya başlıyor” diyen Soini, uygun olup olmamasızdan bağımsız yaşamı savunmayı sürdüreceğini söyledi.

Soini’nin kürtaj karştı açıklaması hem muhalefet hem de hükümeti oluşturan partiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeşiller Milletvekili Ville Niinistö, twitter hesabından “Finlandiya Dışişleri Bakanının blogunda kadınlara kürtaj hakkı verilmesinden üzüntü duyduğunu ifade etmesi anlaşılamaz. Kadın hakları ve eşitlik için çaba gösterilmesi Finlandiya’nın dış politikasının temelleridir” diyerek Sonini’nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Niinistö, “Soini’nin görüşleri Finlandiya’nın çizgisi olamaz” dedikten sonra diğer hükümet üyelerinin konuyla ilgili açıklama yapmalarını istedi.

Hükümet tarafından açıklama koalisyon ortağı Ulusal Koalisyon Partisi’nden geldi. Eski Dış Ticaret ve Yardım Bakanı Kai Mykkenen ile şimdiki bakan Anna-Mari Virolainen, twitter hesabından yaptıkları açıklamalarda Finlandiya’nın dış ve yardım politikasında cinsel sağlık, gebeliği koruyucu ilaçlar ve reproduktif sağlık için çaba gösterdiğini belirtti.

Mykkenen, Dış Yardım Bakanı olarak kalkınmakta olan ülkelere cinsel ve reproduktif sağlık, güvenli kürtaj yapma olanaklarının sağlanması için yapılan yardımları artırdığını söylerken Virolainen, “Kürtaj hakkı görüş sorunu değil, bir insan hakkıdır” dedi.

Popülist ve yabancı karşıtı “Mavi Gelecek’ adlı grubun lideri olan Soini, kürtaj karşıtı olmakla tanınıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 17:05

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