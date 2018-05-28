Atatürkçü Düşünce Derneğine 27 Mayıs soruşturması

Atatürkçü Düşünce Derneğine (ADD) sosyal medya hesabından yaptığı 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneğinin 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımı hakkında soruşturma başlattı.

ADD NE YAZMIŞTI?

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde paylaşım yapılmıştı.

SOYLU 'SORUŞTURMA AÇILACAK' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘'Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız" demişti.

BOZDAĞ: DARBECİ BİR ZİHNİYETE SAHİP

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) darbeci bir zihniyete sahip olduğunu söylemişti. (HABER MERKEZİ)

Bozdağ: Atatürkçü Düşünce Derneği darbeci bir zihniyete sahip

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 16:43

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