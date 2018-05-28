Bursa’da selin ağır bilançosu

Bursa'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan sel felaketinin bilançosu ortaya çıktı.

Bursa’da cuma günü sağanak nedeniyle meydana gelen selde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü güzergahında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü belirlendi. Selin en fazla zarar verdiği Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, 100 dekar arazinin de sular altında kaldığı tespit edildi.Bursa’da cuma saat 17.00 sıralarında zaman zaman doluya dönüşen sağanak hayatı felç etti. Uludağ’ın eteklerinden gelen yağmur suları sele neden oldu. Bursa’nın Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri ile ulaşımı sağlayan Orhaneli yolu üzerinde 5 bölgede selin getirdiği molozlar yolların kapanmasına neden oldu. Selde biri kamyon 5 araç kullanılamaz hale gelirken onlarca araç da hasar gördü. Kapanan kara yolunda mahsur kalanlar gece boyunca devam eden çalışmaların ardından iş makineleri ile kurtarıldı. Aynı gece trafiğe açılan kara yolu tekrar kapatıldı ve bir gün sonra kontrollü olarak araçların geçişine izin verildi.

Fotoğraf: DHA

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Selin ardından Bursa Valiliğince oluşturulan hasar tespit komisyonu çalışmalarına başladı. Selde en fazla zarar gören bölgenin merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü olduğu belirlendi. Doğancı köyü güzergahında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü tespit edildi. Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, çoğu meyve bahçesi yaklaşık 100 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğü kaydedildi. Birçok evin de hasar gördüğü Doğancı’da köylüler kendilerine sahip çıkılmasını istedi.Kentte merkez Gürsu ilçesinde de armut, elma, şeftali ve ayva ağaçlarının dikili olduğu 1000 dekarlık alanda, yüzde 20 ila yüzde 50 arasında arazinin selde zarar gördüğü kaydedildi. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdevandigar Mahallesi ile Mustafakemalpaşa’ya bağlı Taşpınar köyünde de sel nedeniyle ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bölgenin çamurlu ve balçık olması nedeniyle zararın boyutunun henüz tespit edilemediği öğrenildi. (DHA)

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