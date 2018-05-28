'Antalyaspor, Toshack'la anlaştı' iddiası

Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu sonrası teknik direktörlük koltuğu için John Benjamin Toshack'la anlaşıldığı öne sürüldü.

Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun gitmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna John Benjamin Toshack'ın getirileceği iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan iddiaya göre kırmızı beyazlı ekip teknik direktör John Benjamin Toshack ile prensipte anlaştı.

69 yaşındaki deneyimli teknik direktör daha önce 97/98 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

TOSHACK'IN KARİYERİ

Futbola Cardiff City'de başlayan, '70'lerde Liverpool'un şampiyonluklara ambargo koyan Bill Shankly ve Bob Paisley'li döneminde forma giyen Toshack, Beşiktaş'ın yanı sıra Real Madrid, Real Sociedad, Deportivo, Sporting Lizbon, Saint-Etienne gibi takımları da çalıştırdı. Toshack son olarak 2014-2016 arası Fas ekibi Wydad Casablanca'da teknik direktörlük yaptı.

3 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Sezonu 14. bitiren Akdeniz ekibi, sezonu Rıza Çalımbay ile açmış, ardından Leonardo Araujo ile anlaşmış, ligi ise Hamza Hamzaoğlu ile tamamlamıştı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:13

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