İzmir'de çocuk istismarına yaklaşım eğitimi verildi

İzmir'deki çocuk cinsel istismarına yaklaşım eğitiminde sorunun yalnızca cezai yaptırımlarla ceza artırımları ile çözmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, İzmir Kent Konseyleri işbirliği ile Çocukları Cinsel İstismardan Korumak amaçlı Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Projesi başlattı. Proje çerçevesinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarına yönelik olarak 'Çocuk Cinsel İstismarına Yaklaşım Eğitimi' yapıldı.

İzmir Sanat Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen eğitime çok sayıda psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile kent konseyleri kadın meclisinden katılımcılar katıldı. Psikolog Aynur Emre’nin eğitimci olarak yer aldığı sabah oturumunda çocuk istismarı ve ihmali, istismar ve ihmale neden olabilecek riskler , çocuklara yönelik cinsel istismarın şekilleri; çocuklarda cinsel istismarı düşündürecek ipuçları ve çocukluk çağındaki cinsel istismarın uzun dönem etkileri konuları ele alındı.

Eğitimin öğleden sonraki oturumunda Çocuk İzlem Merkezi Eğitimcisi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Seher Dere Ülgen’in 'Çocuk Cinsel İstismarı ile İlgili Yasal Mevzuat' başlıklı sunumu ile başladı. Bu bölümde çocuk cinsel istismarı ile ilgili yasal mevzuat, çocuk cinsel ihmal ve istismarına karşı yaptırım ve cezalar, kamu görevlileri ve vatandaşlar açısından bildirim yükümlülüğü, bildirimde izlenecek prosedür hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitime Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Eğitimci Sosyal Hizmet Uzmanı Sezin Ünal'ın Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) tanıtımı ve işleyişini anlattığı oturum ile devam edildi. Ünal Çocuk İzlem Merkezi’nin tanıtımı, cinsel istismara uğradığı düşünülen çocukların ÇİM’e bildirim şekilleri ,çocuğun ÇİM’e getirilme süreci ve Çocuk İzlem Merkezinin işleyişi konularında bilgi sundu.Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimde verilen vaka örnekleri ve deneyim paylaşımları; katılımcılardan gelen katkı ve sorular canlı bir tartışma ortamı oluşturdu.

'SORUN BÜTÜNCÜL ELE ALINMALI'

Eğitimin genel değerlendirme bölümünde konuşan Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi başkanı psikolog Mevlüt Ülgen “Çocuk Cinsel İstismarına Yaklaşım Eğitimi’nin Çocukları Cinsel İstismardan Korumak amacıyla başlattıkları projenin devam edeceğini söyledi.

Ülgen "Çocuk İhmal ve İstismarı ülkemizde her geçen gün artarak devam toplumsal bir sorundur. Bu sorunu yalnızca cezai yaptırımlarla, ceza artırımları ile çözmek pek mümkün değildir. Çok boyutlu ve bir o kadar da acı veren toplumsal yara olan bu sorunu çözmek için sorunu ortaya çıkaran ve besleyen sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel etkenleri ile bütüncül bir bakış açısıyla ele almak gerekmektedir" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:04

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