CHP'den Adalet Bakanlığına Gülen başvurusu

CHP, Fethullah Gülen'in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Mayıs Cuma günü Adalet Bakanlığına resmi yazıyla başvurarak, Fethullah Gülen'in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep ettiklerini bildirdi.

Özel yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' ile mücadele ve örgüt üyelerinin yurt dışından iadesi sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kamuoyunda sürece ilişkin çeşitli kuşkuların dile getirildiğini söyleyen ve halen Pensilvanya'da bulunan Gülen'in iade edilmemiş olmasına yönelik de tartışmaların süregeldiğine işaret eden Özel, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce de bir televizyon programında, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını ifade ederek, iddiasını yaptığı bazı temaslara dayandırarak dile getirmiştir. Bu ifadelerin ardından başlayan polemik çerçevesinde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi ve güvendiği hukukçuları Adalet Bakanlığına iade belgelerini incelemeye davet etmişti. Bu davet doğrultusunda, Adalet Bakanlığına 25 Mayıs Cuma günü resmi yazıyla başvurarak, Fetullah Gülen’in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep ettik. Başvurumuzda, 4 kişiden oluşan heyetimizin, 29 Mayıs Salı ya da 30 Mayıs Çarşamba günü Adalet Bakanlığında incelemeleri yapabileceğini ifade ettik."

Özel, İnce'nin Gülen'in iadesine ilişkin iddiayı 10 gün önce dile getirdiğini, ancak bugüne kadar belgelere ilişkin açıklama yapılmadığını söyleyerek, ikisi CHP milletvekili, ikisi konunun uzmanı dört hukukçudan oluşan heyetin, belgeler üzerinde inceleme yapması taleplerine bir an önce yanıt beklediklerini kaydetti. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 14:57

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