Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirtahn ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 17:34
Fotoğraf: Evrensel
Gözaltına alınan Gazeteci Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı
28 Mayıs 2018 14:25
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, 'Diktatörlüğü durdurabiliriz' başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirtahn ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirhan önce Mecidiyeköy Polis Karakolu’na, ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.
Demirhan, savcılıkta ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)
Sendika.Org editörü Demirhan’a 1 yıl 3 ay hapis
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 17:34
Ali Ergin Demirhan: Absürtlüğü dünya aleme duyurmak istedik
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