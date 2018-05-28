Gözaltına alınan Gazeteci Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı

Fotoğraf: Evrensel

Gözaltına alınan Gazeteci Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı

    • 28 Mayıs 2018 14:25

    Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, 'Diktatörlüğü durdurabiliriz' başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

    Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirtahn ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
     
    Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirhan önce Mecidiyeköy Polis Karakolu’na, ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. 

    Demirhan, savcılıkta ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

     

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    Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 17:34
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