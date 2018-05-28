Gazeteci Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı

Fotoğraf: Evrensel

Gazeteci Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı

    • 28 Mayıs 2018 14:25

    Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, 'Diktatörlüğü durdurabiliriz' başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

    Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. 
     
    Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirhan önce Mecidiyeköy Polis Karakolu’na, ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. 
     
    Demirhan’ın savcılığa çıkarılması bekleniyor.

    (HABER MERKEZİ)

     

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    Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:15
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