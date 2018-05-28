Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:15
Fotoğraf: Evrensel
Gazeteci Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı
28 Mayıs 2018 14:25
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, 'Diktatörlüğü durdurabiliriz' başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Demirhan önce Mecidiyeköy Polis Karakolu’na, ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.
Demirhan’ın savcılığa çıkarılması bekleniyor.
(HABER MERKEZİ)
Sendika.Org editörü Demirhan’a 1 yıl 3 ay hapis
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:15
Ali Ergin Demirhan: Absürtlüğü dünya aleme duyurmak istedik
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