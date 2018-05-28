Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat işçilerinin grevi sürüyor

Suudi Arabistan’nın Cidde kentinde MNG bünyesindeki MAPA’nın yapımını sürdürdüğü konut projesinde çalışan Türkiyeli ve Pakistanlı işçiler, ücretlerinin ödenmesi talebiyle başlattıkları grevi 3. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi işçiler, Evrensel'e yaptıkları açıklamada yetkililerin en az iki maaşın yatırılacağı sözünü verdiğini ancak bu sözü tutmadıklarını belirtti. Biriken 2 aylık ücretlerinin ödenmesini isteyen işçiler, ücretler yatırılmadan işbaşı yapmayacaklarını belirtti. İki ay önce yine ücretlerin ödenmemesi ve kötü koşullar sebebiyle işçiler 6 günlük grev gerçekleştirmiş, firma yetkilileri ücretleri ödeyerek işçilere bu sorunun tekrarlanmayacağı sözünü vermişti. (HABER MERKEZİ)

Suudi Arabistan'da Türkiyeli ve Pakistanlı inşaat işçileri grevde

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 14:50

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