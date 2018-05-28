Buldan: İzmir referandumdaki iradesini 24 Haziran'da da gösterecektir

İzmir'de seçim bürosu açılışında konuşan HDP Eşe Genel Başkanı Buldan İzmir halkının 24 Haziran'da iradesini ortaya koyacağına inandıklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir’de Bayraklı ve Karabağlar’daki seçim bürolarının açılışlarında konuşma yaptı. Buldan açılışları miting havasına çeviren İzmir halkına teşekkür etti.

Pervin Buldan, HDP’nin halkların barış umudu olduğunu, HDP’nin olmadığı bir parlamentonun nefessiz kalacağını belirterek, “HDP olarak sadece Kürtleri temsil etmiyoruz, Hem Aleviler, hem Kürtler, hem Ezidiler, hem Türkler, hem Ermeniler biz bu listeyle parlamentoya girmek istiyoruz” diye konuştu.

'İZMİR BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK KENTİDİR'

İlk olarak Bayraklı Onur mahallesindeki seçim bürosundaki açılışta konuşan Buldan, İzmir’in bir barış ve özgürlük kenti olduğunu belirterek, İzmir halkının bu ülkenin demokrasiye, barışa kardeşliğe, bir arada yaşamaya dair inancını taşıyan insanlar olduğunu kaydetti.

Pervin Buldan, bu kentte HDP’nin bu kadar coşkuyla karşılanmasının, demokrasi, barış, özgürlük mücadelesi ve arzusuyla bağlantılı olduğunu, HDP’nin gösterdiği adayların da bunun göstergesi olduğunu söyledi.Buldan, “HDP’nin Karadeniz’den aday göstermesi bundandır. Afrika’dan koparılan halktan aday göstermesi bundandır” dedi.

'DEMİRTAŞ’IN VE SİZİN CESARETİNDEN KORKTULAR'

Konuşmasına Edirne’den selam ve umut getirdiğini söyleyerek devam eden Buldan, “Edirne’de Selahattin Demirtaş ile görüşmemize izin vermediler .Bizim milyonların gönlünde taht kuran Selahattin Demirtaş’ın yanına girmemize izin vermediler. Onlar Selahattin Demirtaş’ı Edirne’de dört duvar arasında rehin tuttuklarını sanıyorlar. Oysa burada Demirtaş’ın güler yüzlü coşkusu, ruhu var. Onu selamlıyoruz” diye konuştu.Pervin Buldan, “Onlar, Selahattin Demirtaş’ın cesaretinden, sizin cesaretinizden korktular.

Onlar meydanlarda Selahattin Demirtaş ile buluşulmasından korktular” ifadelerini kullanarak, Demirtaş’ın “Seni başkan yaptırmayacağız’ dedikten sonra rehin alındığını söyledi.

'AKP; BARIŞA OLAN İNANCI, DEMOKRASİ, ADALETİ YOK ETTİ'

Türkiye halklarının barışa olan inancını AKP hükümetinin paramparça ettiğini, “demokrasi, adaleti yerle yeksan ettiğini” kaydeden Buldan, “Biz ‘barış’ dedikçe onlar ‘savaş’ dedi. Biz ‘demokrasi’ dedikçe onlar faşizmde ısrar etti. Ama hiç kimsenin gücü, bu halkların onurlu mücadelesini, barış ve demokrasiye olan inancını asla yok edemeyecek” dedi.

Buldan, “HDP’nin bu ülkenin barışa olan umutlarıdır, demokrasiye olan inancıdır.

Halkların eşitlik, özgürlük mücadelesinde en büyük destektir. HDP, gençlerin

kadınların özgürlüğe olan inancıdır” diye devam etti.

'İZMİR REFERANDUMDAKİ İRADESİNİ, 24 HAZİRAN’DA DA ORTAYA KOYACAK'

“Onlar, HDP’yi baraj altında tutmak için her türlü oyunu başlattılar. Köylerdeki seçim sandıklarını şehirlere taşıdılar. Seçim sandıklarını birleştirdiler. Sandıkları uzaya da taşısalar gidip oy vereceğiz” diyen Buldan, özellikle İzmir halkının referandumda ortaya koyduğu iradesini , 24 Haziran’da da ortaya koyacağına inandıklarını belirtti.

'AKP’YE ‘TAMAM’ DİYORUZ'

Buldan, 24 Haziran’ın Türkiye halkları açısından herkesin kaderini belirleyeceğini, Türkiye halklarının ya aydınlığa çıkacağını ya da karanlığı tercih edeceğini kaydederek, ”Biz AKP’ye ‘Tamam’ diyoruz. Kardeşliği, özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti aydınlığı tercih ediyoruz. AKP’nin görevi bitmiş, süreci tamamlanmıştır” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 13:54

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