Meteoroloji'den Ankara dahil 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Denizli, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara’da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

7 İL İÇİN DAHA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Çorum, Amasya, Tokat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren saat 20.00'ye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Bu illerde yaşayanların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 13:15

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