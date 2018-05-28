Solingen Katliamı 25. yılında da unutulmadı

Almanya Solingen'de Genç ailesinin yaşadığı evin ırkçılar tarafından kundaklanması ve 5 kişinin yaşamını yitirmesi, 25. yılında da lanetlendi.

Almanya’nın Solingen kentinde 25 yıl önce 29 Mayıs 1993’te Genç ailesinin evinin ırkçılar tarafından kundaklanarak beş kişinin katledilmesi kentte yapılan bir gösteriyle lanetlendi.

26 Mayıs cumartesi günü Solingen’deki antifaşist örgütlerin çağrısıyla yapılan eylem Südpark’ta başladı, yakılan evin bulunduğu Unter Werner Caddesi’nde son buldu.

Kent içindeki uzun yürüyüş boyunca ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı sloganların atıldığı, pankartların taşındığı eylem sırasında yapılan konuşmalarda, Solingen Katliamı’nın olduğu dönemde de bugünkü gibi sığınmacı ve yabancı düşmanı bir atmosferin olduğu hatırlatıldı. Yürüyüşün ardından eylem, Genç ailesinin evinin bulunduğu yere dikilen anıtın önündeki bir dakikalık saygı duruşu ve konuşmalarla son buldu.

Fotoğraf: Evrensel

Anma etkinliklerine 29 Mayıs’ta devam edilecek. Solingen anıtı önünde yapılacak etkinliklere Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak ve bir konuşma yapacak. Ayrıca cinayetin işlendiği sokakta 22.00’de sessiz yürüyüş düzenlenecek. (Solingen/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 12:28

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