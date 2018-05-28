Merkez Bankası'ndan sadeleştirme hamlesi

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo faizini yüzde 16,5 ile politika faizi olarak uygulanacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizde sadeleşme hamlesi yaptı. Para politikasına ilişkin kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo faizi yüzde 16.5 ile politika faizi olarak uygulanacak.



Mevcut durumda ise fonlama yine yüzde 16.5 ile geç likidite penceresi (GLP) faiziyle yapılıyor.



MB duyurusuna göre, gecelik borç verme ve gecelik borçlanma faiz koridoru bir haftalık repo faizinin 150 baz puan altında/üzerinde olmak üzere belirlendi. MB, teknik detayların açıklanacağını duyurdu.



Duyuru metni şöyle:



"Para Politikası Operasyonel Çerçevesine İlişkin Basın Duyurusu



Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda; Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 12:18

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