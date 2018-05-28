Berlin‘de ırkçılara karşı kitlesel ve renkli eylemler

Irkçı Almanya için Alternatif partisinin Berlin'deki gösterisine katılım az olurken antifaşistlerin karşı eylemleri kalabalık ve renkli geçti.

Irkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin pazar günü başkent Berlin’de düzenlediği gösteriye katılım beklenenin çok altında kalırken, on binlerce insan sokaklarda ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı yürüdü. Sendikalar, siyasi partiler, değişik antifaşist birlikler ve örgütler tarafından çağrısı yapılan AfD’ye karşı gösteriye katılanların sayısı 72 bin olarak açıklandı. Polis ise kentte yapılan 13 ayrı antifaşist gösteriye en az 25 bin kişinin katıldığını duyurdu. 10 bin kişinin beklendiği AfD’nin gösterisine katılım ise 3 ila 5 bin arası olarak tahmin edildi.

Gün boyunca Berlin’de ırkçılığa karşı yapılan gösteriler ve yürüyüşler oldukça renkli geçti. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yürüyüşlerde oturularak yollara barikatlar kuruldu. Spree Irmağı üzerinde ise 20 gemi, tekne ve botla ayrı bir eylem düzenlendi.

SPD, Yeşiller, Sol Parti, sendikalar ve değişik inisiyatifler eylemin çağrısında rol oynadı. Pek çok tanınmış siyasetçi de eylemlere katılarak destek verdi.

“Nefrete Hayır” sloganıyla gerçekleştirilen ve farklı etnik kökenlerden insanların katıldığı eylem sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

AFD’NİN EYLEMİNE PEGIDA VE HİTLER TARAFTARLARI DA KATILDI

Merkezi tren istasyonunda bir araya gelen AfD üye ve sempatizanları ise polisin koruması altında Brandenburg Kapısına kadar yürüyüş düzenledi. Brandenburg Kapısında yapılan mitingde konuşan AfD Eş Başkanı Jörg Meuthen ve Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland, Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara yönelik politikasını eleştirerek istifa etmesini istedi. Yönetim Kurulu Üyesi Beatrix von Storch ise Almanya’nın “İslamlaşma tehlikesiyle” karşı karşıya olduğunu ileri sürerek korkuları körüklemeye devam etti. Eyleme açıktan İslam düşmanı olan PEGIDA taraftarlarıyla, Hitler dönemini savunan “Identitären Bewegung” (Kimlik Hareketi) üyeleri de katıldı.

ANTİFAŞİSTLERLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Antifaşistlerin yollara kurduğu barikatlar ise polis tarafından dağıtıldı. Oturma eylemlerinin olduğu yollarda polisle antifaşitler arasında gerilim meydana geldi ve polis pek çok kez göz yaşartıcı sprey kullandı. Antifaşistlerin ırkçı partinin miting alanına yanaşmasına izin verilmedi. (Berlin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 12:18

www.evrensel.net