Onur Haftası’nın bu seneki teması ‘sınır’

Bu sene 25 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 26’ncı İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması 'sınır' olarak açıklandı.

25 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 26’ncı İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması “sınır” olarak açıklandı. 26’ncı İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Yazının ve düşüncenin sınırlarıyla ele aldığımız bu kavramı sınır kelimesinin anlamını hayatlarımıza dokunduğu yere doğru hep birlikte düşünerek, konuşarak, tartışarak genişletmek için bir çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz çünkü kimliklerimizin, yönelimlerimizin, varoluşlarımızın, çeşitli bahanelerle sınırlandırılmasını kabul etmiyoruz. ‘Dört duvar arasında ne yaparsanız yapın’ diyerek bizi kamusal alandan tecrit edenlere karşı, bizi sıkıştırdıkları alanlardan çıkarak bir araya geliyoruz. Her gün sokaklarda pervasızca var olmaya devam eden şiddete, işkenceye, tacize ve tecavüze ses çıkarmayanlara inat; sevmeye, hazza ve paylaşmaya konulan sınırları aşındırmanın ne denli önemli olduğunu biliyoruz” denildi.



“Bu çağrıyı yapıyoruz, çünkü yaşadığımız coğrafyanın sınırları ötesinde sürmekte olan savaşın yarattığı kıyımı görüyoruz ve milliyetçi, ırkçı, sömürgeci devletlerin koyduğu sınırlara karşı durmak istiyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, şu çağrı yapıldı: “Bu yıl Onur Haftası’nda sadece güçlünün lehine konan tüm sınırlar üstüne konuşmak, bu sınırlara karşı olanca gücümüzle savaşmak, görünmez sınırları görünür kılmak istiyoruz. Hayatlarımız, bedenlerimiz, duygularımız hakkında bol keseden nefret söylemi üreten özgüvenin sınırsızlığını kaldıracağımıza ve bize ait olanın sınırlarını belirleyebileceğimize dair inancımız tam. Sınırların özgürlüklerimizi elimizden almadığı, aksine onları garanti altına aldığı bir dünya için haftamızı ve yürüyüşümüzü organize ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

LGBTİ+ Onur Haftası 25 Haziran’da başlıyor

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