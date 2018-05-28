Prof. Kaboğlu, İslam ve Taşkın'ın adaylığına karşı YSK'ye itiraz

CHP'nin İstanbul Milletvekili Adayı Prof. İbrahim Kaboğlu dahil KHK ile ihraç edilen 3 profesörün adaylığına itiraz edildi. İtiraz bugün görüşülecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için İstanbul'dan milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunuldu.

"Bir vatandaş" tarafından yapıldığı belirtilen itiraza profesörlerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmeleri gerekçe gösterilirken, itirazın bugün karara bağlanacağı belirtildi.

CHP, milletvekili genel seçimi için Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'yu İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan, Prof. Dr. Cihangir İslam'ı İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan, Prof. Dr. Yüksel Taşkın'ı İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday göstermişti. (İstanbul/DHA)

Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018) - Kaboğlu'nun adaylığına itiraz

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 11:55

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