Liverpool kalecisi Loris Karius: Ölüm tehditleri alıyorum

Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius Şampiyonlar Ligi Finali'nde yediği hatalı gollerin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle gündem olan Liverpool kalecisi Loris Karius'un ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Merseyside Emniyeti, Liverpool'un Real Madrid karşısında 3 -1 mağlup olduğu final maçının ardından, hem Alman kaleci Karius'un hem de ailesinin ciddiye alınacak türden ölüm tehditleri aldığını bildirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan final maçının bitiş düşüğü çaldıktan sonra kaleci Karius gözyaşlarını tutamamış ve tüm Liverpool taraftarlarından özür dilediğini söylemişti.

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Merseyside Emniyeti ise özellikle sosyal medyadan gelen tehditler üzerine "Bu tür sosyal medya paylaşımlarını son derece ciddiye alıyoruz" açıklamasını yaptı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 11:16

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