İsrail'den Filistinli mahkumlara Dünya Kupası yasağı

İsrail, Hamas üyeliğiyle suçlanan Filistinli mahkumlara televizyonda Dünya Kupası'nı izleme yasağı getirdi.

İsrail Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Hamas üyeliğiyle suçlanan Filistinli mahkumlara televizyonda Dünya Kupası maçlarını izleme yasağı getirildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre hapishanelerden sorumlu yetkililerle görüşen Erdan, "Askerlerimizin naaşları ve sivillerimiz Gazze'de rehinken, Hamaslı teröristlere Dünya Kupası'nı izleme izni vermeye niyetim yok" dedi.

Erdan, "Kendini uluslar ailesinden tecrit edip cinayet ve terör kültürüne sarılan bir kişi dünyanın farklı halklarını bir araya getiren uluslararası spor müsabakalarının keyfini süremez" ifadesini kullandı.

İsrailli askerler Hadar Goldin ve Oron Shaul'un cesetleri Gazze'de Hamas'ın elinde bulunuyor. Sınırı geçen Avera Mengistu ve Hişam el Seyid adlı İsrailli sivillerin de Gazze'de tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrailli yetkililer, bu kararın İsrailli askerlerin cesetlerini teslim etmesi için Hamas üzerinde baskı oluşturacağını belirtiyor.

İsrail hapishanelerinde 6500 Filistinli mahkumun olduğu tahmin ediliyor.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmaları 14 Haziran'da başlayacak. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 11:01

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