Bozdağ: Atatürkçü Düşünce Derneği darbeci bir zihniyete sahip

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da ADD 'nin 27 Mayıs paylaşımına ilişkin 'Darbeci bir zihniyettir' dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 27 Mayıs'la ilgili yaptığı paylaşımı tepki çeken Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) darbeci bir zihniyete sahip olduğunu söyledi.

Bozğdağ, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur" dedi.

ADD'NİN PAYLAŞIMI

add_genelmerkez hesabından atılan tweet şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı"

'SORUŞTURMA AÇILACAK'

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 27 Mayıs'ta yapılanları öven bir afişi kendi twitter hesabından paylaştıklarını öğrendiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘'Tabii şimdi teyit edemedim. Ben de yaklaşık bir saat önce muttali oldum. Bu hakikaten resmi bir twitter hesabı mıdır? Arkadaşlara onu araştırmaları talimatını verdim. Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 10:55

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