EMEP'ten Flormar'a destek: Gerçek demokrasiyi işçi sınıfı sağlayabilir

Direnişteki Flormar işçilerini ziyaret eden Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, “Sermayenin siyasetten, siyasetin sermayeden beslenmesi dengesini değiştirecek, gerçek demokrasiyi sağlayacak tek güç işçi sınıfının birliğindedir” dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve parti üyeleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kozmetik ürünlerinin üretildiği Flormar’da sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen işçileri ziyaret etti. EMEP üyeleri “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Direnene direne kazanacağız”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarıyla işçilerin bulunduğu alana yürüdü. Flormar işçileri de EMEP üyelerini alkışlarla karşıladı.

Burada konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, “İşçilerin dışarıda olmalarının sebebi, sendikaya üye olmalarıdır. İşlerini bir gün aksatmadılar. Ama siz nasıl düşünürsünüz, nasıl hak ararsınız denilerek işten atıldılar. Burada verilen mücadele sadece bir örgütlenme mücadelesi değil. Biz sendika olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadele sendika işyerine girene kadar, işçiler işbaşı yapana kadar devam edecektir” dedi. Akyüz Flormar patronuna şu çağrıyı yaptı:

“Daha büyük yaralar açmadan gelin oturalım konuşalım. Önce işçileri geri alın. Ondan sonra sendikayı ve hakları konuşalım.”

İşçilerin siyasi desteklere de büyük ihtiyacı olduğunu söyleyen Akyüz, Selma Gürkan’a teşekkür etti.

HÜKÜMET PATRONDAN YANA

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da “Haklı direnişinizi Emek Partisi adına selamlıyorum. Burada verilen mücadele sadece Flormar işçisinin mücadelesi değildir. Türkiye işçi sınıfının örgütlenme mücadelesinin bir parçasıdır” dedi. Sendikalarda örgütlenmenin işçi sınıfının anayasal hakkı olduğunu belirten Gürkan, “Bu anayasal hakkı çiğneyen Flormar patronu resmen suç işlemektedir. Bu Türkiye’de kangren olmuş bir yara. Sermaye sınıfı, patronlar bu suçu hangi güçten cesaret alarak işliyor? İşçiye yasamanın, yürütmenin, yargının sahip çıkması gerekir. Peki hükümeti oluşturan yürütme mensupları işçi sınıfına sahip çıkıyor mu? Sendikalaştıkları için işçileri işten atan patronlara karşı, yürütmenin bir parçası olan Çalışma Bakanlığının yaptırımı nedir? Yaptırımı yoktur. Bürokrasinin burada aldığı tutum patrondan yanadır” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık” sözlerini hatırlatan Gürkan şöyle devam etti:

“TOBB siyasi iktidarı arkasına alarak arabuluculuk sistemini getirdi. İşçi sınıfının mücadelesi sonucu yasaları çıkarmak zorunda kalan parlamento, aynı zamanda bu yasaların arasına patronları koruyacak düzenlemeleri de koymaktan geri durmuyor. Dolayısıyla bu parlamento işçi sınıfını koruyan pozisyonda değildir. Yargı da işçilerin lehine işlemiyor.”

KORKTUKLARI BİR ŞEY VAR

Patronların işçilerin birliğinden korktuğunu dile getiren Gürkan, “Sermayenin siyasetten, siyasetin sermayeden beslenmesi dengesini değiştirecek tek güç burada, işçi sınıfının birliğindedir. Yarın önümüze bir sandık koyacaklar. ‘Yargının, yasamanın, yürütmenin tek elde toplandığı, işçilerin tek talimatla terörist sayıldığı bir düzen mi istiyorsunuz, yoksa eski parlamentoyu mu’ diyecekler. Yani ya eski parlamento ya da yeni tek adam rejimi. Biz diyoruz ki kırk katır da kırk satır da değil. Emekçi sınıfların örgütlenme, siyaset, devlet yönetiminde yer alması hakları güvenceye alındığında gerçek demokrasi olur. Bu gerçek demokrasiyi sağlayacak olan da işçi sınıfının kendi gücüdür. Bu denklemi değiştirmek için önümüze 24 Haziran’da konan sandığa bakacağız. Devletin bütün olanaklarını kullanarak arkası boş tek adam tek parti yönetimini onaylayan konumda mı olacağız? Yoksa başka bir siyasi seçenek mi çıkaracağız? Burada halkın demokrasi nezdinde iradesini açığa çıkaracak bir karar vereceğiz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 13:27

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