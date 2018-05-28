Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı başvurusu için ek süre verildi

Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) başvuramayan öğrenciler, bugün saat 10-16 arası e-okul üzerinden başvuru yapabilecek.

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

MEB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran’da yapılacak. Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8’inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvuru gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek.” (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 10:25

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