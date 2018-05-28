Iğdır’ın KHK’li doktor adayı: Amacım ihraç edilenlerin sesi olmak

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) milletvekili adaylarından biri de Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen doktor Habip Eksik.

HDP’nin Iğdır adaylarından biri KHK ile ihraç edilen doktor Habip Eksik. İhraçları, “toplumun kanayan yarası” olarak tanımlayan Eksik’in amacı, KHK ile mağdur edilen emekçilerin sesi olmak.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) milletvekili adaylarından biri de Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen doktor Habip Eksik. Iğdır’da 1985 yılında dünyaya gelen Eksik, 2011 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Iğdır’da doktor olarak göreve başlayan Eksik, 7 yıllık meslek hayatında Iğdır’ın ilçelerinde, sağlık ocakları ve devlet hastanesinde görev yaptı.



7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’den aday olmak için devlet memurluğu görevinden istifa eden Eksik, 1 yıl sonra da KHK ile edildi. İhracın ardından bir buçuk yıldır özel sektörde çalışmasını sürdüren Eksik, 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin Iğdır 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. Eksik’in amacı, Meclis’te KHK ile mağdur edilen emekçilerin sesi olmak.ü

‘İŞİNDEN EDİLENLERİN SESİ OLACAĞIM’

İhraçları “toplumun kanayan yarası” olarak değerlendiren Eksik, iktidarın sopası haline gelen KHK’lerle birçok başarılı arkadaşının sağlık, eğitim ve diğer alanlarda işinden, aşından ve ekmeğinden edildiğini söyledi. İhraç edilenlerden birinin de kendisi olduğunu dile getiren Eksik, Meclis’te haksız yere işinden edilenlerin sesi olacağını belirtti. Eksik, "O insanların sıkıntılarını Meclis’te dile getireceğim. Sadece onların değil, toplumda ciddi anlamda sağlık sektörü ile ilgili bir karmaşa var. Her dönemde gelen bakan ile birlikte sistem değişiyor. İnsanlara sağlık alanında ciddi tüketime iten bir sistem var. Bunu Meclis’te fazlasıyla dile getireceğime inanıyorum. İş yeri hekimliği de yaptım. Meclis’te işçi arkadaşların sesi olarak iş cinayetlerinin önüne geçilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE EŞİTLİĞİ İÇİN OYLAR HDP’YE

Eksik, Iğdır'ın sosyolojik olarak birçok inancın, halkın bir arada yaşadığı, kardeşlik projesinin inşa edilebileceği yegane bir il olduğunu söyledi. Eksik, “Partimiz zaten bu konuda bu hassasiyetleri göz önüne alarak beni ve Kızmaz Türkeli arkadaşımızı seçmesinin bir nedeni de bu. HDP, halkların kardeşliği ve eşitliği konusunda ciddi anlamda hassasiyet gösteriyor. Herkes bunun farkında. Iğdır halkı da bu hassasiyetin farkındadır. Bu nedenle herkes seçimlerde HDP’ye oy vermelidir” diye konuştu. (Iğdır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 09:37

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