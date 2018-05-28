Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018) - Kaboğlu'nun adaylığına itiraz

HÜDA PAR, ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK

24 Haziran seçimlerine parti olarak girmeye hazırlanan HÜDA PAR, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AKP, MHP ve BBP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Erdoğan'ı destekleyecek Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

HAK-PAR ADAYLARINI TANITTI

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), Bölge'deki 5 ilde 24 Haziran seçimlerine katılacak olan bağımsız adaylarını Diyarbakır'da tanıttı.

HAK-PAR, bağımsız adaylarını tanıttı HAK-PAR, 24 Haziran'da Bölge'deki 5 ilde bağımsız göstereceği milletvekili adaylarını tanıttı.

YSK: TAŞINACAK SANDIKLARDAKİ SEÇMEN SAYISI 144 BİN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da güvenlik gerekçe gösterilerek taşınmasına karar verilen sandıktaki seçmen sayısının 144.000 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Güven: Taşınacak sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin YSK Başkanı Sadi Güven, güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdikleri sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu açıkladı.

KESK: CUMHUR İTTFAKINA OY YOK

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin tutumunu ve taleplerini açıkladı. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik Türkiye halklarını işsizliğe, açlığa, yoksulluğa ve savaş politikalarına mahkum edenlere artık “Tamam” dediklerini belirterek, oy vermeyeceklerini kaydetti. Bozgeyik, kamu emekçilerinin sandık güvenliği ve oylara sahip çıkma noktasında da sorumluluk alacağını söyledi.

KESK: Cumhur İttifakına oy yok! KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakına oy vermeyeceklerini belirtti.

CHP'DEN 'SANDIK GÜVENLİĞİ' UYGULAMASI

CHP, seçimde sandık güvenliğinin sağlanması amacıyla akıllı telefon uygulaması hazırladı.Edinilen bilgiye göre, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in koordinasyonunda hazırlanan uygulamaya "Adil Seçim Seferberliği" adı verildi.Akıllı telefonlarda kullanılabilecek uygulama, partilerin sandık görevlileri ve müşahitler başta olmak üzere bütün vatandaşlar tarafından indirilebilecek.

CHP'den 'sandık güvenliği' uygulaması: Adil Seçim Seferberliği CHP, 24 Haziran'da yapılacak seçimde sandık güvenliğinin sağlanması amacıyla akıllı telefon uygulaması hazırladı.

KABOĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZ

CHP'nin İstanbul'dan milletvekili adayı gösterdiği Prof. İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 profesör için Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edildi.

Prof. Kaboğlu, İslam ve Taşkın'ın adaylığına karşı YSK'ye itiraz CHP'nin İstanbul Milletvekili Adayı Prof. İbrahim Kaboğlu dahil KHK ile ihraç edilen 3 profesörün adaylığına itiraz edildi. İtiraz bugün görüşülecek.

VAN'DA 224 SANDIK TAŞINACAK

YSK, Van'da 10 ilçede 224 sandığın taşınmasına karar verdi. Bu karardan 50 bin seçmen etkilenecek.

Van'da 10 ilçede 224 sandığın taşınmasına karar verildi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Van Valiliği'nin 'Van'da bazı seçim bölgelerinin birleştirilmesi' başvurusunu kabul etti.

DEMİRTAŞ: TOPLUM AKP’DEN BIKTI USANDI

Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Yeni Yaşam gazetesinin sorularını yanıtladı. Demirtaş: Keşke tutuklu olsaydım. Şimdiye kadar çoktan tahliye olmuştum. Ben siyasi bir rehineyim ve serbest kalmam da hukuki değil, siyasi gelişmelere bağlıdır. Ama son mahkeme kararında yer alan tahliye yönündeki çok uzun muhalefet gerekçesi de önemlidir. Siyasal gelişmeler, hukuk alanında hemen etkisini göstermeye başladı demek ki çaresizler. Buradan attırdığım bir tweet bile onların mitinglerinden daha etkili. Çünkü toplum AKP’den bıktı usandı.

Demirtaş: Serbest kalmam hukuki değil, siyasi gelişmelere bağlıdır HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Buradan kampanya yürütüyormuş gibi davranıp, bu adaletsizliği meşrulaştırmak doğru değil' dedi.

ÜMRANİYE'DE KUTUPLAŞMA AĞIR, DEĞİŞİM YAVAŞ

Fatih Polat, siyasal kutuplaşmanın etkisinin ağır bir biçimde hissedildiği Ümraniye’de seçimlerin nabzını tuttu.

Ümraniye’de siyasal kutuplaşma ağır, değişim yavaş Siyasal kutuplaşmanın etkisinin ağır bir biçimde hissedildiği Ümraniye’de seçimlerin nabzını tuttuk.

İKİTELLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN NABZI

Ercüment Akdeniz ve Neslihan Karyemez, İkitelli ve Küçükçekmece'de halkla seçimleri konuştu. Anlatılanlar, ekonomik sıkışmanın 16 Nisan’dan büyük kırılmalara yol açabileceğini gösteriyor.

Ekonomik sıkışma 16 Nisan'dan büyük kırılmalara yol açabilir İkitelli ve Küçükçekmece'de seçimin nabzını tuttuk. Anlatılanlar, ekonomik sıkışmanın 16 Nisan’dan büyük kırılmalara yol açabileceği yönünde.

OSMANİYE'DE GELENEKLER 'MHP' DİYOR, VAZİYET EL VERMİYOR

MHP'nin kalesi Osmaniye'de 'Oyumuz Erdoğan’a gidiyor. Bundan sonra hemşehrimize oy yok' deyip geleneği bozacaklar da var.

Osmaniye'de seçim gündemi: Gelenekler ‘MHP’ diyor, vaziyet el vermiyor MHP'nin kalesi Osmaniye'de 'Oyumuz Erdoğan’a gidiyor. Bundan sonra hemşehrimize oy yok' deyip geleneği bozacaklar da var.