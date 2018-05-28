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Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018)

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine dair haberler, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar...
Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018)
Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

İstanbul'da Ümraniye, İkitelli ve Küçükçekmece'de seçimin nabzını tuttuk.

DEMİRTAŞ: TOPLUM AKP’DEN BIKTI USANDI

Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Yeni Yaşam gazetesinin sorularını yanıtladı. Demirtaş: Keşke tutuklu olsaydım. Şimdiye kadar çoktan tahliye olmuştum. Ben siyasi bir rehineyim ve serbest kalmam da hukuki değil, siyasi gelişmelere bağlıdır. Ama son mahkeme kararında yer alan tahliye yönündeki çok uzun muhalefet gerekçesi de önemlidir. Siyasal gelişmeler, hukuk alanında hemen etkisini göstermeye başladı demek ki çaresizler. Buradan attırdığım bir tweet bile onların mitinglerinden daha etkili. Çünkü toplum AKP’den bıktı usandı.

Demirtaş: Serbest kalmam hukuki değil, siyasi gelişmelere bağlıdır

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Buradan kampanya yürütüyormuş gibi davranıp, bu adaletsizliği meşrulaştırmak doğru değil' dedi.

ÜMRANİYE'DE KUTUPLAŞMA AĞIR, DEĞİŞİM YAVAŞ

Fatih Polat, siyasal kutuplaşmanın etkisinin ağır bir biçimde hissedildiği Ümraniye’de seçimlerin nabzını tuttu.

Ümraniye’de siyasal kutuplaşma ağır, değişim yavaş

Siyasal kutuplaşmanın etkisinin ağır bir biçimde hissedildiği Ümraniye’de seçimlerin nabzını tuttuk.

İKİTELLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN NABZI

Ercüment Akdeniz ve Neslihan Karyemez, İkitelli ve Küçükçekmece'de halkla seçimleri konuştu. Anlatılanlar, ekonomik sıkışmanın 16 Nisan’dan büyük kırılmalara yol açabileceğini gösteriyor.

Ekonomik sıkışma 16 Nisan'dan büyük kırılmalara yol açabilir

İkitelli ve Küçükçekmece'de seçimin nabzını tuttuk. Anlatılanlar, ekonomik sıkışmanın 16 Nisan’dan büyük kırılmalara yol açabileceği yönünde.

OSMANİYE'DE GELENEKLER 'MHP' DİYOR, VAZİYET EL VERMİYOR

MHP'nin kalesi Osmaniye'de 'Oyumuz Erdoğan’a gidiyor. Bundan sonra hemşehrimize oy yok' deyip geleneği bozacaklar da var.

Osmaniye'de seçim gündemi: Gelenekler ‘MHP’ diyor, vaziyet el vermiyor

MHP'nin kalesi Osmaniye'de 'Oyumuz Erdoğan’a gidiyor. Bundan sonra hemşehrimize oy yok' deyip geleneği bozacaklar da var.

İstikrar ve güvenlik sopasının etkisi azalıyor

“Söylemle gündelik hayat arasındaki çelişkileri açığa çıkarmanın, yapabilecek başka şeylerin olduğunu göstermenin bir yolu da örgütlü olmak.”

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