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Dolar 4,66 liradan, avro 5,47 liradan haftaya başladı - 28 Mayıs 2018
28 Mayıs 2018 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar 4,6630 liradan, avro 5,4720 liradan haftaya başladı.
Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 4,71 liradan tamamlarken yeni haftanın ilk gününe ise gerileyerek başladı. Dolar bugün TL karşısında 4,66 liradan işlem görüyor. Avro kuru ise aynı dakikalarda 5,54 liradan el değiştiriyor.
Kapalıçarşı'da 4,6610 liradan alınan dolar, 4,6630 liradan satılıyor. 5,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5000 lira olmuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 09:10
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