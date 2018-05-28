Yeni Şafak’tan hayali anketle iktidara destek manşeti!

Yeni Şafak, evlere şenlik bir manşetle okurun karşısına çıktı. Esrarengiz anket ve uzmanlara dayanan habere göre halk, ekonomide oynanan oyunu gördü!

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, döviz kurlarında yaşanan artış sonrası yapılan anketlerde AKP’ye desteğin yüzde 1.5-2 oranında arttığını öne sürdü. Gazete, bu artışı halkın “Ekonomik saldırılara ancak güçlü hükümet ve güçlü liderle karşı konulabileceğini bilmesine” bağladı. Ancak manşete taşınan “haber”de söz konusu verilerin ve veriler üzerinden yapılan yorumların hangi ankete ya da anketlere dayandığı yer almıyor! Haberde verileri yorumlayan "uzmanlar" da isimsiz.

ESRARENGİZ ANKET!

Cahit Saraçoğlu imzası taşıyan haberde bahsedilen hayali ankete göre vatandaşlar “Hiçbir sebep yokken doların sürekli yükselmesinin bir seçim çalışması olduğunu” düşünüyor.

Haberde ekonomideki gidişatın arkasında “‘Soros’çu ekonomi tetikçileri” olduğu öne sürülüyor. Hedefse “AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıpratılıp devrilmesini buna karşın muhalefetin güçlendirilmesi”!

‘HALK OYUNU GÖRDÜ’

Halkın “Bu oyunu gördüğü” belirtilen haberde “uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren belli çevrelerin çokuluslu bir saldırı ile umduklarını bulamayacaklarının ortaya çıktığı” yorumu yapılıyor.

‘ANKET’Tİ ‘ANKETLER’ OLDU!

Haberin devamında bu yorumlara kaynak oluşturan “anket”, “anketlere” dönerken “Kamuoyunda Türkiye’nin uluslararası bir müdahale ile karşı karşıya olduğu fikrinin anket sonuçlarına yansıdığı gözleniyor” deniliyor.

UZMANLAR DA İSİMSİZ!

Yine belirsiz anket ya da anketlerin sonuçlarını yorumlayan isimsiz uzmanların “Sıkıntıya düşürülmüş bir ekonominin ancak güçlü bir iktidar ve lider tarafından savuşturulacağına dair görüşün kamuoyunda güçlendiğini dile getiriyor” yorumuna yer veriliyor.

Haberde yer alan başka bir ifadeyse şöyle: “Anket sonuçları kamuoyunda muhalefet partilerine yönelik ciddi bir güvensizliğin olduğunu ortaya koydu.”

HABERİN DEVAMI GALİBA ‘ANKET’LE İLGİSİZ!

Cihat Saraçoğlu imzalı haberde “‘Soros’çu çokuluslu sermayenin Türkiye içerisinde bazı kalemlerinin ise bundan sonra yapılacak saldırılarla ilgili bir dil değişikliğine gitmesi dikkat çekti” deniliyor ancak büyük ihtimal bu cümlenin herhangi bir anketle ilgisi yok.

Saraçoğlu, “Bu kapsamda bugüne kadar ‘ekonomi kötü yönetiliyor’ diyemeyen bu kesimin, ekonomi üzerinden yapılan saldırılar esnasında Merkez Bankası’nın faizi artırmasından başka çaresinin olmadığını dile getirdiği hatırlatılıyor. Son zamanlarda yapılan hamleleri, ‘ekonomik saldırı’ olarak nitelendiren bu kesimler olayların hükümetin lehine döndüğünü anlamaları üzerine şimdi ise ‘hükümet niye mücadele etmiyor’ söylemine geçtiklerine dikkat çekiliyor” diyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 08:41

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