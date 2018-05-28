Eski AKP MKYK üyesi Osman Can: Devlet aklı yok edildi

Eski AKP MKYK üyesi ve AYM raportörü Osman Can, 'AKP devlet aygıtını bütünüyle irrasyonelleştirdi, yani devlet aklı yok edildi' ifadelerini kullandı.

Eski AKP MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Prof. Osman Can, iktidar partisinin darbe girişimi sonrası 'devlet aygıtnı bütünüyle irrasyonelleştirdiğini' söylerken "Aslında devlet aklı yok edildi. Bu ise bütünüyle yönetilemez bir tablo ortaya çıkardı" dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü ve eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Can, Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'a konuştu. Can 24 Haziran seçimleri öncesi AKP'ye eleştirilerde bulundu.

'İKTİDARDAN UZAKLAŞMA KAYGISI'

Osman Can koalisyon görüşmelerinin neden sonuçsuz kalmasına ilişkin “İktidardan uzaklaşma kaygısının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama iktidardan düşüldüğünde, parti düşer, ülke düşmez ki. Kaygı ne kadar güçlü olursa olsun, bence koalisyondan vazgeçmeyi haklılaştıramaz. Bu tarihi bir fırsat idi, heba edildi” diye konuştu.

'DEVLET AKLI YOK EDİLDİ'

Kurduğu Demokrat Yargı Derneği ile dönemin hukuk uygulamalarına ve 2010 referandumuna ‘evet’ oyuna aktif destek veren Osman Can eski partisinin devlet yönetme anlayışına ilişkin bugün şu eleştiriyi getiriyor: “Maalesef son üç yıl içinde yaşananlara baktığımızda artık aynı önermeyi kullanmakta zorlanıyorum. Devlet aygıtının demokratikleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün hâkim kılınması AKP’nin sorumluluğunda idi. AKP ise demokratik olmayan devlet aygıtının sunduğu konforu, katı merkeziyetçi idarenin fırsatlarını kullanmayı seçti. FETÖ darbe girişiminin sunduğu ortak duyarlılığı demokratikleşme fırsatına çevirme yerine devlet aygıtını bütünüyle irrasyonelleştirdi. Kurumsal hafızalar devre dışı bırakıldı. Devlet aygıtı siyasi kararları rasyonelleştiren ve frenleyen aygıt olmaktan çıkarıldı, irrasyonelliği filtresiz bir şekilde aşağıya aktarmanın aracına dönüştürüldü. Yani aslında devlet aklı yok edildi. Bu ise bütünüyle yönetilemez bir tablo ortaya çıkardı.”

'AKP'NİN YOL AYRIMINA GİDECEĞİNİ GÖRÜNCE AYRILDIM'

Osman Can, "AKP’den Haziran 2015’te vekil seçildiniz ve MKYK üyesi iken Kasım 2015’Te aday gösterilmediniz." sorusuna ise, "Birkaç gelişme oldu. İlk olarak demokratik hukuk devleti ve özgürlükler ekseni üzerine inşa ederek hazırladığım seçim beyannamesi taslağına çok müdahale edildi. Sayın Erdoğan’ın 2015 seçimlerine giderken parti lideri gibi polemiklere girmesinin yanlış olduğunu söyledim. HDP’nin parlamentoda olması gerektiğini söyledim. En önemlisi de CHP ile koalisyonu aktif şekilde savundum. Bu durum bizim gibilere parti içinde “içimizdeki CHP’liler” denmesine yol açtı. Davutoğlu’nun seçimden aynı sonucun çıkması durumunda AKP —CHP koalisyonunu kurmanın kolay olduğu yaklaşımı üzerine yeniden aday oldum. Ancak parti kongresinde AKP’nin esaslı bir yol ayrımına gireceği ortaya çıkınca, üniversiteye döndüm." cevabını verdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 08:32

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