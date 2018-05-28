'Gücün yanındaki' Zazalar

Gazeteci Mehmet Uğur Çakıl yazdı: '‘Şartsız, koşulsuz’ gücün yanında yer almak siyasi bir ahlakı bünyesinde barındırmıyor.'

Mehmet Uğur ÇAKIL

Gazeteci

Geçtiğimiz günlerde Zazalar Platformu, AKP Diyarbakır Milletvekili listesinde Zaza milletvekili adayının olmadığını belirterek oluşan tabloya tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının yapılacağı yere vardığımda henüz hazırlıklar tamamlanmamıştı. Gazeteciler güneşin zalimane sıcaklığının altında basın toplantısının başlamasını bekliyordu. Neyse ki masa kuruldu. Ama basın açıklaması bir türlü başlamıyordu. Gazeteciler durumdan rahatsız olmaya başlamıştı ki ‘Görevlilerden biri Bingöl’den gelecek olan Zaza arkadaşlar da var, onları bekliyoruz. Kusura bakmayın’ diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Ben de beklemekten sıkılmışken en azından oradakilerle muhabbet edip fikirlerini almak istedim. Hemen sağımda 33 yaşında olduğunu öğrendiğim birine seçim ile ilgili öngörülerini sordum. ‘Hayırdır neden soruyorsun’ bakışlarını gördüğüm an ‘Gazeteciyim vatandaşın neler düşündüğünü merak ettiğim için soruyorum’ dedim. Hem bir gazetecinin en önemli işi de merak etmek değil mi zaten.

Muhabbet etmeye çalıştığım arkadaş gazeteci olduğumu öğrendiği andan sonra aramızda şöyle bir diyalog geçti;

-Sence seçimler nasıl sonuçlanır?

-AK Parti süpürür, istediği oyu rahat alır. Erdoğan da başkan seçilir.

-Diyarbakır’da durum ne olur?

-Diyarbakır’da da AK Parti alır.

-Peki, Diyarbakır’da AK Parti 12 vekilden kaçını alır.

-7 tane AK Parti alır, 5 tane de HDP alır.

-Fazla iyimser düşünmüyor musun?

-Aslında ben şimdiye kadar seçimlerde beş kez HDP’ye oy verdim. Ama bundan sonra asla ama asla HDP’ye oy vermem.

-Neden asla HDP’ye oy vermezsin. Seni özellikle rahatsız eden faktör ne?

-Ya biz toplum olarak insan olmadık. Hala yere çöp atıyoruz.

-Bunun HDP’ye oy vermemenle ne alakası var?

-Öyle değil de biz Zazalar olarak devletin yanındayız ama bak bugün AK Parti’ye tepkimizi dile getiriyoruz.

-Peki, bunu toplumda yaşanan başka bir haksızlıkta da dile getiriyor musunuz?

-Nasıl yani

-Mesela Jiyan TV, Zaza kültürüne yönelik yayın yapan, Zaza kültürünü tanıtan bir kanaldı. Hükümet KHK yayınlayarak Jiyan TV’yi kapattı. Siz Zaza olarak bu durumdan hiç rahatsız olmadınız mı? Bak bugün burada yüzlerce Zaza toplandınız. Jiyan TV kapatılırken de Zazalar Platformu olarak tepki gösterip açıklama yaptınız mı?

-Valla ben Jiyan TV’yi bilmiyorum. O konuda da bir açıklama yapmadık. Ama haklısın demek ki biz bugün biraz da menfaatimiz için burada toplandık. Aslında siyaset hep menfaattir.

Bu diyalogun ardından arkadaş biraz duraksadı ve düşündü. Ardından biri basın metnini getirip bana verdi. Basın toplantısı hâlâ başlamamıştı. Bingöl’den gelen Zaza arkadaşlar hâlâ bekleniyordu. Basın metnine baktığımda cümle tam da şöyle başlıyordu: “Bizler Diyarbakır’da yaşayan Zazalar olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık ve bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz.”

Yani bu cümlenin anlamı; Biz bir fikrin yanında yer almıyoruz. Bizler her zaman devletin, gücün yanındayız. Yanlış anlaşılmasın burada Zazalara ilişkin bir genelleme yapmıyorum. İktidarın ve gücün kendilerine sunacakları rant tehlikeye girince seslerini yükseltenleredir kastım.

Basın metninde bir de şöyle bir ifade vardı: “Biz her şartta ve koşulda AK Parti’ye destek sunmuşuzdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye bağlılığımızı belirterek, sesimizin duyulmasını ümit ediyoruz.”

Bir insan veya bir topluluğun önemli bir kesimi neden AK Parti’ye destek veriyor diye hiçbir şekilde tepki gösteremeyiz. Siyasi duruşu herhangi bir partiye uyan birey istediği siyasi oluşumu destekler. Fakat bir fikir üretmeden, düşünmeden, ‘Şartsız, koşulsuz’ gücün yanında yer almak siyasi bir ahlakı bünyesinde barındırmıyor.

Elbette her grubun, ırkın ve rengin temsiliyeti demokrasi için elzemdir. Ama hem basın metninde hem de konuşmalarda maalesef ki temsiliyete ve demokrasiye bir vurgu yoktu.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 02:33

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