Diyarbakır'ın ardından Malatya'da da kömür dağıtımı hız kazandı. Yardımı samimiyetsiz bulan yurttaşlar sadece oy için kapılarının çalındığını söylüyor

Ekin BALİ

Ömer YILDIRIM

Malatya

Erken seçim kararından sonra yardım kömürü dağıtımı hızlandı. Mayıs ayı olmasına rağmen birçok yerde yardım kömürü dağıtımına başlandı. Diyarbakır’ın ardından Malatya’da da havalar ısınmasına rağmen Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yoksul ailelere yardım kömürü dağıtılıyor. Kış aylarında talep etmelerine rağmen yardımların seçimden önce yapılmasını samimiyetsiz bulan yurttaşlar, sadece oy almak için kapılarının çalındığını söyledi.

KIŞIN BAŞVURMUŞ, VERMEMİŞLER

Cemal Gürsel mahallesinde yurttaşlarla dağıtılan yardım kömürünü konuştuk. Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na kış soğuklarında defalarca başvurmasına rağmen kendilerine geri dönüşün olmadığını söyleyen Mehmet amca, yaz ayında kömür dağıtıldığına daha önce hiç şahit olmadığını söyledi. Kömür dağıtımının yaklaşan seçimde oy almak için yapıldığını belirten Mehmet amca, “AKP hiçbir zaman işçiden, emekçiden yana olmadı. 16 yıldır her seçimden önce bizlere adalet, demokrasi ve eşitlik vaat ediyor ancak bunların hiçbirini yerine getirmiyor. Aksine bizleri daha da sefalet içinde yaşamaya mahkûm ediyor” dedi.

OY KAZANMAK İÇİN

Kış aylarında kömür yardımının olmadığını söyleyen Hüseyin abi ise, “Kış ayında neden kömür vermediler, taleplerimizi karşılıksız bıraktılar? Şimdi de yaptıkları yardım oy kazanmak içindir. Yoksa fakiri düşündükleri yok. Ancak oy için kapımızı çalarlar” dedi.

‘ALIRIM YAKARIM OYUMU DA VERMEM’

Kiracı olduğunu ve maddi durumunun iyi olmadığını belirten Zeynep abla ise, “Kış ayında kimse gelip kapımı çalmadı ama söz konusu oy toplamak olunca bin bir türlü takla atıyorlar” dedi. Oy için yaptıkları yardımları almak zorunda olduğunu belirten Zeynep abla, “Verdikleri kömürleri yakarım oyumu da vermem” dedi.

Yardım kömürünü sattıran yoksulluk

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 02:49

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