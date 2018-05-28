CMS Çiğli'den bir işçi, hayata geçirilen 'etik hat' uygulamasının yarattığı mağduriyeti yazdı.

CMS Çiğli’den işçi

İzmir

CMS Gaziemir’den sonra CMS Çiğli’de de 'etik hat' isçileri mağdur ediyor.

Sistem şikayet üzerine kurulu. Yani mavi yaka-beyaz yaka demeden tüm işçilerin ve çalışanların birbirini şikayeti üzerine kurulu. Oluşturulan sistemde işçiyle ilgili şikayetler esas alınırken, üretim ve yönetimle ilgili şikayetler sürekli örtülüyor. Sistem yüzünden biz işçiler arasındaki bağ da zayıflıyor. Ayrıca bize idari işler müdürü tarafından sürekli baskı ve mobbing uygulanmasından da şikayetçiyiz.

Sistemden dolayı işçiler etik hatta yönelirken, sendika (Türk Metal) temsilciliğinin etkisizliğinden de şikayetçi olan bir sürü arkadaşım var. Yapılan temsilcilik belirlemesi asla demokratik değil. Zaten sendikanın görevinin etik hatta atılmasından da rahatsızız.

Bu sürecin işçiler arasındaki güveni daha fazla sarsmadan kaldırılmasını, sorunların sendika (işçi) temsilcileri ile işveren temsilcileri arasında çözülmesi, işçinin üzerindeki üretim baskısı ve mobbingin kaldırılmasını istiyoruz. Aksi durumda oluşan tablo, üretimdeki huzursuz, verimsiz çalışmanın ve iş kazalarının sorumlusunun bu talepleri dikkate almayanlar olacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 22:29

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