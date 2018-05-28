Delphi ucuz emek gücü arayışında

Delphi'den bir işçi bayram öncesi yaşanan işçi kıyımını yazdı.

Delphi’den bir işçi

İzmir

Sosyal medya da fazlasıyla yer alan ve #karaçarşamba etiketiyle paylaşılan Delphi Aptiv eski adıyla Delphi Packard yaklaşık 2 seneyi aşkın süredir kapandı kapanacak derken kapatıldı. Bu süre zarfında 3 binden fazla çalışan işsiz, evler ekmeksiz kaldı. Denildiği gibi fabrika batmadı sermayedarlar, kapitalistler başka ülkede emek gücünü nasıl daha ucuza sömürebilirizin derdine düştüler ve sonunda Fas’taki işçi sınıfının emeğini ucuza sömürmede ortak karar aldılar.

Bu tür durumların önüne geçmek için siyasi, ekonomik basiretsizliğin önüne geçmek gerekmektedir. Türkiye işçi sınıfını sömürücü kapitalist güçlere peşkeş çekenlere, işsizler ordusunu sermayenin kuklası haline getirenlere, sermayenin saflarından yapılan işçi sınıfına sürekli baskı ve OHAL fırsatçılığına karşı mücadelemizi tam bir direnişle sürdürmeliyiz. Patrondan yana sendika, ‘Anlaşıyoruz’ diyerek durumu meşru hale getiriyor. Bayram öncesi yapılan bu çıkarmalar tamamen vicdansızlıktır. Biz işçilerin örgütlenmekten, komiteleşmekten başka çaremiz yok.

Delphi İzmir kapanıyor mu?

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