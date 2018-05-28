ODTÜ öğrencileri yurt dışı eğitimlerini gözden geçiriyorlar

ODTÜ’de öğrenciler, doların 5 TL’ye yaklaşması nedeniyle eğitim hayatlarının bir kısmı için ABD’ye nasıl gideceklerini kara kara düşünmeye başladı.

Hazal GÖÇMEN

Ekin BAL

Ankara

ODTÜ’de SUNY* programı öğrencileri, doların 5 TL’ye yaklaşması nedeniyle eğitim hayatlarının bir kısmı için ABD’ye nasıl gideceklerini kara kara düşünmeye başladı. SUNY uluslararası ortak programı, öğrencilerin öğrenimlerinin belirli yıllarını ABD’de tamamladıkları düşük kontenjanlı, yüksek maliyetli bir bölüm. Öğrencilerin ABD’de öğrenim gördükleri dönemler dolar üzerinden ücretlendiriliyor.

Son günlerde dolardaki hızlı artışın eğitim planlarını nasıl etkileyeceğini ODTÜ’deki SUNY öğrencileri ile konuştuk.

SUNY İngilizce Öğretmenliği öğrencisi Baran Biliciler dolardaki artışın geçici bir durum olmadığından endişeli olduğunu ve böyle devam etmesi durumunda Amerika’da öğrenim göreceği yılın ücretini karşılamayacağını söyledi. Biliciler, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Okurken çalışmak ya da bölüm değiştirmek zorunda kalabilirim” dedi.

‘AİLEM ÖDEMEKTE ÇOK ZORLANIR’!

Eğitimdeki geleceğinden endişe duyduğunu belirten Biliciler, bu durumun sorumlularına bugüne kadar önlem almadıkları ve müdahale etmedikleri için tepkili.

Yine SUNY İngilizce Öğretmenliği öğrencisi Defne Kepenek, uzun vadede bu artışın devam edeceği görüşünde. Eğitim planını değiştirmeyeceğini fakat Amerika’da bir işe girmek zorunda kalacağını belirten Kepenek, “Çünkü ailemin para yetiştirebilmesi oldukça zor olacak” dedi.

Dolardaki artışın ABD’de göreceği eğitimin üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ifade eden bir diğer SUNY İşletme öğrencisi, “Ailemin New York’taki 2 yıllık eğitim masraflarımı karşılayamama olasılığı var. Dürüst olmak gerekirse, şu an gerçekten karmaşık bir durumdayım” dedi.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4. sınıf öğrencisi Esma Demirel stajını yapacağı ülkeyi üst üste rekor kıran döviz kuruyla beraber tekrar gözden geçirmeye karar verdiğini dile getirdi. Demirel, “İş hayatına atılmadan önce tecrübe kazanmak adına büyük bir fırsat olan zorunlu stajımızı bu şartlar altında yapacağız” dedi.

BU YAZ İŞE GİRİP PARA BİRİKTİRECEĞİZ!

Hazırlık öğrencisi Aleyna, dolardaki bu artışın sebebini hükümetin yatırım politikasına bağlıyor. “Kontrolsüz bir şekilde inşaat sektörüne dayalı bir ekonomi yaratıldı, teknoloji ve bilimde geri kalan Türkiye dışa bağımlı bir hale geldi” diyen Aleyna, kendisinin bu yaz işe girerek para biriktireceğini söyledi. Aleyna, seneye yurt dışına çıkma planı yaptığını fakat bunu bu koşullarda gerçekleştirmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Aynı sorunu yaşayan Şebnem, Türkiye’de böyle bir olanak olmadığı için Almanya’da dil kursuna gitmek istediğini ama dolar ve avro yükseldikçe her gün tekrar tekrar düşündüğünü ekledi.

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı Türkiye’den bir üniversite ile New York Eyalet Üniversitesi Sistemi’ne (SUNY) dahil bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programları.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 02:36

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