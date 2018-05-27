Sultangazi'de silahlı kavga: 5 yaralı

İstanbul Sultangazi'de kurulan Gazi Semt Pazarı'nda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul Sultangazi'de pazarda tezgah yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tezgah yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar 1'i ağır 5 kişiyi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekât polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 19:56

www.evrensel.net