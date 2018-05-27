Ezhel'in hesabından paylaşım: Zihnimiz özgür

Tutuklu rapçi Sercan İpekçioğlu'nun Twitter hesabından #zihnimizozgur etiketiyle paylaşılan videoda 'Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen' denildi.

"Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Sercan İpekçioğlu'nun sosyal medya hesabından #zihnimizozgur etiketiyle kısa bir video paylaşıldı. Videoda Ezhel adıyla tanınan müzisyenin bir şarkısında yer alan “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözleri yer alıyor.

Ezhel’in Twitter hesabından yapılan bir önceki açıklamada, “Sercan’ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz” denmişti.

Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun emniyette verdiği ifadede, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” dediği iddia edilmişti.

Bu iddiayı avukatları aracılığıyla yalanlayan Ezhel'in sosyal medya hesaplarından bir şarkısının “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözlerinin geçtiği bölümü paylaştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 19:11

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