CHP'li Murat Emir: Türkiye 1’den büyüktür

Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan CHP'li Murat Emir '80 milyon tek kişiye teslim olmayacak. Türkiye 1’den büyüktür' dedi.

CHP, Ankara’nın kuzeyindeki 10 ilçeyi kapsayan 2. Seçim Bölgesi’nin en büyük ilçesi konumundaki Keçiören’de Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Açılışta konuşan CHP Ankara Milletvekilli Ankara 2. bölge 1. sıra adayı Murat Emir, "80 milyon tek kişiye teslim olmayacak. Türkiye 1’den büyüktür" dedi.

CHP’nin Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına bölgeden milletvekili adayı gösterilenler, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara’nın Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini kapsayan 2. Seçim Bölgesi’nden CHP’nin 1. sıra adayı olarak gösterdiği Murat Emir, açılışta yaptığı konuşmada, ‘saray faşizmi’ne karşı büyük buluşmanın gerçekleştiğini belirterek “16 yıldır iktidarları boyunca cumhuriyete ‘parantez arası’ dediler, cumhuriyetin ayarlarıyla oynadılar, hepimizi yoksulluğa, işsizliğe mahkum ettiler. Ve biz artık onların bu baskın seçimlerine de bunların kirli seçim yasalarına da karşı koymak için büyük birleşmeyi gerçekleştirdik. Saadet Partililerle de İYİ Partililerle de başka siyasetten gelenlerle de yan yana olmayı bildik. O yüzden bugün Saray’dakiler ve Türkiye demokrasisine kumpas kuranlar şu anda tir tir titriyorlar. Bizim bu birlikteliğimizi gördükçe tedirgin oluyorlar, ‘Nereden bu işi girdik’ diye kara kara düşünüyorlar” dedi.

CHP’li Emir, yaklaşan seçimlerde durmadan, usanmadan, yorulmadan çalışacaklarını ifade ederek, “Çünkü 24 Haziran bizim açımızdan cumhuriyetimizin, demokrasimizin milli birliğimizin kurtarılacağı gün olacak. İşte o gün Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı; Cumhuriyet Halk Partisi’ni Meclis’in en büyük grubu; ittifaka girdiğimiz diğer partilerin de onurlu, güçlü, Meclis’te hak ettikleri yerde ve hak ettikleri güçte olmaları için gereken desteği vermiş olacağız. Ve o gün hepimiz biliyoruz, hepimiz inanıyoruz ki Ülkemizin işsizliğini de yoksulluğunu da dış politikasında çamura saplanmışlığını da çaresizliğini de yırtıp atacağız. Aydınlık günler bizimdir. Gelecek bizimdir. Bu ülkenin insanları hepimiz, hepiniz, 80 milyon tek kişiye teslim olmayacak. Türkiye 1’den büyüktür” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 18:41

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